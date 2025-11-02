Liverpool giải cơn khát chiến thắng, hạ Aston Villa trên sân nhà

Liverpool đã chấm dứt chuỗi năm trận thua liên tiếp tại giải quốc nội và giành chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 9, sau khi đánh bại Aston Villa 2-0 trên sân Anfield. Các bàn thắng chia đều trong hai hiệp giúp thầy trò HLV Arne Slot tạm thời thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng.

Trở lại Anfield sau hai tuần, Liverpool đối mặt thử thách lớn khi Aston Villa hành quân đang có phong độ cao - bất bại 6 trận liên tiếp (bốn thắng, hai hòa), trong đó có chiến thắng ấn tượng trước Man City. Dù vậy, đội chủ nhà sớm thể hiện quyết tâm ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Liverpool và Aston Villa chơi cởi mở tại Anfield (Ảnh: Getty).

Phút thứ 5, Morgan Rogers suýt mở tỷ số cho đội khách với cú sút dội cột dọc sau pha phối hợp ăn ý cùng Ollie Watkins. Cả hai đội đều chơi cởi mở, tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Về phía Liverpool, Dominik Szoboszlai và Andrew Robertson liên tục thử vận may, trong khi thủ thành Giorgi Mamardashvili phải làm việc vất vả để ngăn chặn các pha dứt điểm từ Matty Cash và Rogers.

Phút 43, Hugo Ekitike đưa bóng vào lưới Aston Villa bằng cú đánh đầu mạnh mẽ nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, niềm vui thực sự đã đến với Anfield. Ở phút bù giờ hiệp một, Mohamed Salah tận dụng sai lầm của thủ môn Emiliano Martanez để ghi bàn mở tỷ số bằng chân không thuận. Pha lập công này giúp Salah cán mốc 250 bàn thắng cho Liverpool, trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử CLB đạt được thành tích này.

Sang hiệp hai, Aston Villa đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ, trong đó Evann Guess là điểm sáng đáng chú ý. Tuy nhiên, Liverpool vẫn duy trì thế chủ động và tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 82, từ pha pressing tầm cao, Alexis Mac Allister chọc khe cho Ryan Gravenberch, cú sút của tiền vệ người Hà Lan chạm người đổi hướng khiến Martinez bó tay.

Cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Aston Villa (Ảnh: Getty).

Những phút cuối, đội khách dốc toàn lực tấn công. Ross Barkley có cơ hội rút ngắn tỷ số sau đường chuyền dọn cỗ của Jadon Sancho nhưng không thể tận dụng. Chung cuộc, Liverpool thắng 2-0, qua đó tránh được kỷ lục buồn năm trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu kể từ năm 1953.

Trong khi đó, thất bại này cũng chấm dứt chuỗi bất bại của Aston Villa kéo dài từ tháng 8 đến nay.