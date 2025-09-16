Vượt qua De Gea, thủ môn Indonesia lập thành tích ấn tượng tại Serie A

Màn trình diễn xuất sắc của Audero đã giúp CLB Cremonese cầm hòa 0-0 đội chủ nhà Verona rạng sáng ngày 16/9. Ở trận đấu này, thủ thành 28 tuổi đã thực hiện thành công 9 pha cứu thua, biến khung gỗ của Cremonese trở thành "pháo đài bất khả xâm phạm".

Audero nổi lên như một niềm hy vọng mới cho đội tuyển Indonesia (Ảnh: Getty).

Với khả năng phán đoán và phản xạ tuyệt vời, Audero đã liên tục từ chối những cơ hội ăn bàn mười mươi của đối thủ. Không chỉ chắc chắn trong khung gỗ, Audero còn cho thấy sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trong các tình huống ra vào hợp lý, làm chủ hoàn toàn khu vực 16m50.

Màn trình diễn này đã giúp Audero không những nhận được điểm số 9,2 từ các chuyên gia mà còn nhận được đánh giá cao của truyền thông và người hâm mộ.

Sau màn trình diễn xuất sắc trước Verona ở vòng 3, Audero chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách những thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất tại Serie A. Với tổng cộng 17 pha cản phá thành công, thủ thành người Indonesia vượt qua nhiều thủ môn tên tuổi khác như David De Gea (Fiorentina - 13 lần), Franco Israel (Torino - 12 lần) và thủ môn đội tuyển quốc gia Nhật Bản Zion Suzuki (11 lần).

Phong độ chói sáng của Audero đang là một trong những động lực chính giúp CLB Cremonese có khởi đầu mạnh mẽ tại Serie A. Sau 3 vòng đấu, đội bóng của anh đã giành được 7 điểm và đang chễm chệ ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Sự ổn định và phong độ ấn tượng của Audero tại Serie A đang là một điểm sáng lớn cho tuyển Indonesia. Trong bối cảnh thủ thành Maarten Paes vẫn đang trong quá trình hồi phục tại CLB, màn trình diễn của Audero có thể là yếu tố quyết định để anh có tên trong danh sách triệu tập của HLV Patrick Kluivert vào tháng 10 tới.

Tại vòng loại thứ tư World Cup 2026, Indonesia sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn khi chạm trán chủ nhà Saudi Arabia và Iraq. Việc có một thủ môn đẳng cấp như Audero trong đội hình sẽ mang lại sự tự tin và củng cố hàng phòng ngự, giúp đội bóng xứ vạn đảo nuôi hy vọng giành vé vào vòng chung kết.