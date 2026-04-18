CĐV Thái Lan quan tâm đặc biệt tới cầu thủ Brazil có thể nhập tịch Việt Nam

Mới đây, tiền đạo Alan Grafite đã gia hạn hợp đồng tới năm 2028 với CLB Công an Hà Nội. Chân sút người Brazil gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2023 khi khoác áo CLB Bình Định. Điều đó có nghĩa rằng, nếu hoàn tất hợp đồng với CLB Công an Hà Nội, Alan Grafite sẽ có đủ 5 năm thi đấu ở Việt Nam.

Alan Grafite thi đấu nổi bật trong màu áo CLB Công an Hà Nội (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Điều này đồng nghĩa rằng, anh đủ điều kiện nhập tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian qua, người hâm mộ Việt Nam đã hình dung ra viễn cảnh hàng công “khủng” của đội tuyển quốc gia với sự xuất hiện của Hoàng Hên, Xuân Son và Alan Grafite. Họ cho rằng với đội hình này, đội tuyển Việt Nam có thể tranh vé tham dự World Cup 2030.

Dư luận Thái Lan cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Alan Grafite. Trang fanpage cổ động viên Thái Lan có tên KrianBuriram viết: “Alan Grafite đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam vào năm 2028. Nếu điều này xảy ra thì đó sẽ là thông tin rung chuyển làng bóng đá Đông Nam Á.

Người hâm mộ Việt Nam vô cùng phấn khích khi đội tuyển quốc gia có thể sở hữu cầu thủ chất lượng. Sự xuất hiện của Alan Grafite có thể giúp đội tuyển Việt Nam vươn tầm châu Á”.

Ở phía dưới bài viết, cổ động viên Thái Lan bình luận rất sôi nổi về vấn đề này. Một tài khoản bình luận: “Cách tốt nhất giúp các đội bóng Đông Nam Á giành vé tham dự World Cup là sử dụng cầu thủ nhập tịch”.

Người hâm mộ Cilud Karirah đồng quan điểm: “Tôi cho rằng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch là phương án tốt nhất giúp các đội bóng ở Đông Nam Á vươn tầm. Chỉ có như vậy, các đội bóng trong khu vực mới có thể hy vọng tham dự World Cup”.

Alan Grafite đang là vua phá lưới V-League mùa này (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Tài khoản Thongchai Kwankaomeng nói về viễn cảnh khó khăn cho bóng đá Thái Lan: “Tôi cho rằng nếu FIFA không giới hạn về số lượng cầu thủ nhập tịch thì Thái Lan sẽ ngày càng khó khăn hơn khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam”.

Cổ động viên Thanarat Laoruang nêu quan điểm: “Hãy lo cho bóng đá Thái Lan trước đi. Họ nhập tịch đúng luật của FIFA thì không sao cả”.

Tuy nhiên, tài khoản Natthaphon Ball lo lắng: “Trong khi bóng đá Nhật Bản ngày càng chú trọng tới việc phát triển bóng đá trẻ thì bóng đá Đông Nam Á có vẻ như đi sai đường”.

Chung quan điểm, tài khoản Bean Candy bày tỏ: “Chán thật. Bóng đá Đông Nam Á ngày xưa đâu rồi”.

Người tiếp theo tỏ ra nóng ruột: “Tôi cho rằng đội tuyển Thái Lan cần phải sớm xúc tiến việc nhập tịch cầu thủ nước ngoài. Chúng ta cần một nửa đội hình nhập tịch để xây dựng đội bóng mạnh mẽ”.

Mùa này, Alan Grafite đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V-League với 14 bàn thắng, nhiều hơn 4 bàn so với người xếp thứ hai là Joel Tagueu (Hải Phòng FC).