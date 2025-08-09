Phản ứng bất ngờ của C.Ronaldo khi không được đề cử Quả bóng vàng

Dù ghi tới 33 bàn thắng ở mùa giải trước và góp công giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch Nations League nhưng C.Ronaldo vẫn không có tên trong danh sách đề cử 30 cầu thủ ở giải Quả bóng vàng 2025.

C.Ronaldo trải qua năm thứ hai liên tiếp không được đề cử giải Quả bóng vàng (Ảnh: Getty).

Sau khi tạp chí France Football (đơn vị tổ chức giải Quả bóng vàng) công bố đề cử, C.Ronaldo đã đáp lại bằng thông điệp đầy lạc quan: “Tiếp tục nỗ lực, còn nhiều điều để làm”. Kèm theo đó, cầu thủ này đăng tải bức hình ăn mừng bàn thắng cùng Al Nassr.

Ở tuổi 40, C.Ronaldo vẫn có khát khao chiến thắng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc không thi đấu đỉnh cao ở châu Âu là yếu tố khiến siêu sao người Bồ Đào Nha không đủ sức cạnh tranh ở giải Quả bóng vàng.

CLB PSG, đương kim vô địch Champions League, chiếm ưu thế khi có 9 đề cử danh sách Quả bóng vàng, với những cái tên tiêu biểu như Ousmane Dembele, Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Achraf Hakimi và Gianluigi Donnarumma.

Ngoài ra, Lamine Yamal nổi lên như ứng cử viên sáng giá có thể cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng với những cầu thủ PSG. Nếu giành Quả bóng vàng, Yamal sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất giành danh hiệu này.

Vào đầu năm nay, C.Ronaldo từng có phát biểu gây tranh cãi liên quan tới giải Quả bóng vàng: “Những giải thưởng đó đang mất dần sự uy tín. Tôi không có ý nói rằng Lionel Messi, Erling Haaland hay Kylian Mbappe không xứng đáng nhận giải. Đơn giản, tôi chẳng còn niềm tin vào Quả bóng vàng hay The Best”.

Danh sách đề cử giải Quả bóng vàng (Ảnh: France Football).

Danh sách này được đề cử bởi đội ngũ phóng viên của France Football và L'Équipe. Sau đó, 100 nhà báo đại diện cho 100 quốc gia hàng đầu trên bảng xếp hạng FIFA sẽ tiến hành bỏ phiếu, chọn ra top 10 cá nhân xuất sắc nhất theo thứ tự.

Tiêu chí đánh giá bao gồm: màn trình diễn cá nhân, tầm ảnh hưởng trong các trận đấu lớn, thành tích tập thể, phong cách chơi bóng và tinh thần fair-play. Lưu ý, các cầu thủ không được quyền tham gia bỏ phiếu (điều này chỉ áp dụng cho giải The Best của FIFA).

Đây là lễ trao giải Quả bóng vàng lần thứ 69 kể từ khi giải thưởng cao quý ra đời vào năm 1956, do tạp chí danh tiếng France Football tổ chức. Buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 22/9 tại Nhà hát Châtelet (Paris).