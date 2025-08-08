C.Ronaldo tỏa sáng tưng bừng khi lập hat-trick dù nhường phạt đền

Đêm qua, C.Ronaldo và Al Nassr có trận giao hữu với Rio Ave trên đất Bồ Đào Nha. Rio Ave là CLB tầm trung ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha khi kết thúc ở vị trí thứ 11 mùa giải trước với 38 điểm sau 34 trận.

C.Ronaldo tỏa sáng khi đóng góp cú hat-trick trong trận đấu với Rio Ave (Ảnh: Getty).

Dù vậy, Rio Ave không cưỡng lại được sức mạnh của Al Nassr. Sau 90 phút thi đấu, đại diện của Bồ Đào Nha đã thua tan nát với tỷ số 0-4. Trong đó, C.Ronaldo đã tỏa sáng khi đóng góp cú hat-trick. Đáng ra, CR7 đã ghi cả 4 bàn thắng trong trận đấu này nhưng anh đã nhường quyền thực hiện phạt đền cho Sadio Mane.

Bước vào trận đấu này, Al Nassr đã gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút 15, đại diện của Saudi Arabia đã có được bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của trung vệ Mohamed Simakan.

Phần còn lại của trận đấu là đất diễn của C.Ronaldo. Phút 44, siêu sao người Bồ Đào Nha có pha phối hợp với đồng đội Joao Felix, trước khi thực hiện cú sút một chạm tung lưới Rio Ave, nâng tỷ số lên 2-0.

Đầu hiệp 2, Al Nassr được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, C.Ronaldo quyết định nhường quyền thực hiện cho Sadio Mane. Cựu tiền đạo của Liverpool đã không thể thực hiện thành công tình huống 11m.

C.Ronlado bật cao đánh đầu tung lưới Rio Ave (Ảnh: Al Nassr).

Phút 63, Al Nassr có tình huống tấn công bên cánh phải. Bóng được tạt vào vòng cấm. C.Ronaldo bật cao đánh đầu, không cho hậu vệ và thủ môn của Rio Ave cơ hội cản phá. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 69, đội bóng Saudi Arabia được hưởng quả phạt đền. Lần này, đích thân CR7 đã bước lên và thực hiện thành công.

Ngay sau bàn thắng này, C.Ronaldo được rút ra nghỉ nhường vị trí cho Abdulrahman Ghareeb. Cầu thủ 40 tuổi đã nhận được sự tán dương mạnh mẽ từ khán giả Bồ Đào Nha có mặt trên sân Algarve.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Al Nassr. Như vậy, CR7 và các đồng đội đã toàn thắng trong các trận giao hữu từ đầu Hè tới nay trước St. Johann (5-2) Toulouse (2-1), Rio Ave (4-0). Họ còn một trận giao hữu gặp Almeria (Tây Ban Nha) vào lúc 0h ngày 11/8, trước khi trở về Saudi Arabia chuẩn bị cho trận siêu cúp với Al Ittihad vào ngày 19/8.