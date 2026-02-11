Nadal nói về khả năng Djokovic giành Grand Slam thứ 25

Trong cuộc phỏng vấn báo giới Tây Ban Nha gần đây, Rafael Nadal được hỏi về việc một tay vợt sắp bước sang tuổi 39 như Djokovic theo đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp ảnh hưởng ra sao đến quần vợt thế giới.

Huyền thoại quần vợt người Tây Ban Nha đã trả lời đầy tinh tế. “Tôi nghĩ vấn đề ấy chẳng có gì tốt hơn hay xấu đi cả. Việc Djokovic giành được Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp sẽ không thay đổi điều gì. Nole vốn đã là huyền thoại và nắm giữ kỷ lục trong lịch sử quần vợt".

Djokovic đánh bại Nadal ở vòng 2 nội dung đơn nam môn quần vợt ở Olympic Paris 2024 (Ảnh: Getty).

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Nadal có 61 lần chạm trán Djokovic và ngôi sao người Tây Ban Nha thắng 29 trận, thua 32 trận trước đối thủ người Serbia.

Rafael Nadal giải nghệ năm 2024 và kết thúc sự nghiệp với 22 Grand Slam. Novak Djokovic đang giữ kỷ lục 24 lần vô địch Grand Slam và lần cuối cùng anh giành được danh hiệu này là ở US Open 2023, sau khi đánh bại Daniil Medvedev ở chung kết.

Ở 9 giải Grand Slam gần đây nhất, chức vô địch thuộc về Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Djokovic nỗ lực thay đổi sự thống trị của hai tay vợt trẻ nhưng bất thành, dù Nole vào đến chung kết Australian Open 2026 và góp mặt ở bán kết 4 giải Grand Slam năm 2025.

Djokovic sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng 5 tới và giới chuyên môn dự đoán, Nole kỳ vọng vào Roland Garros, Wimbledon, US Open năm nay để hoàn thành Grand Slam thứ 25 trước khi giải nghệ.