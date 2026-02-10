VĐV thực hiện cú nhảy “thách thức quy luật vật lý”, Djokovic kinh ngạc

Bước ra sân băng vào tối 8/2, Ilia Malinin hiểu rằng tấm huy chương vàng (HCV) nội dung đồng đội môn trượt băng nghệ thuật nằm trọn trên đôi vai mình. Đội tuyển Mỹ khi đó đang hòa Nhật Bản và phần thi trượt tự do nam của anh là nội dung cuối cùng quyết định kết cục.

Ilia Malinin thực hiện cú nhảy lộn vòng, khiến Djokovic ôm đầu kinh ngạc (Ảnh: NBC).

Không nằm ngoài sự kỳ vọng, Ilia Malinin đã có màn trình diễn khiến khán giả sững sờ, với hàng loạt cú nhảy bốn vòng sở trường, khép lại bằng pha nhào lộn ngược (backflip) táo bạo, tiếp đất chỉ trên một lưỡi giày. Động thái này đã bị cấm thực hiện trong 50 năm qua vì lo ngại nguy hiểm cho các VĐV. Nó chỉ được Liên đoàn trượt băng quốc tế cho phép trở lại các giải đấu từ năm 2024.

Chính cú nhảy ấy đã khiến Novak Djokovic bật dậy khỏi ghế, đứng chết lặng với đôi tay ôm đầu và ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Ilia Malinin chia sẻ: “Tôi nghe mọi người nói rằng ngay sau khi tôi tiếp đất cú backflip, anh ấy đã đứng dậy, tay ôm đầu. Tôi chỉ biết thốt lên: ‘Trời ơi, thật không thể tin nổi’. Đó là khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời, khi thấy một huyền thoại quần vợt theo dõi và phản ứng trước màn trình diễn của mình”.

Tại Olympic mùa đông lần này, Malinin nhận được sự quan tâm đặc biệt từ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng. Nhà vô địch thế giới hai lần liên tiếp, đồng thời là ứng viên số một cho HCV sẽ tranh tài ở nội dung cá nhân vào tối 10/2. Tài tử điện ảnh đoạt giải Oscar Stanley Tucci nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên khán đài để theo dõi.

Trước đó vài ngày, rapper Snoop Dogg từng ghé thăm một buổi tập của Malinin. Giống như Djokovic, ông hoàn toàn bị chinh phục bởi cú backflip ngoạn mục của Malinin.

Ngôi sao khúc côn cầu Alex Ovechkin thậm chí còn tặng Malinin một bộ dây giày trượt băng màu vàng đặc trưng để sử dụng tại Olympic.

Dù liên tục được các ngôi sao săn đón nhưng Malinin dường như không hề bị xao động. Bởi lẽ, bản thân anh từ lâu đã là một ngôi sao thực thụ.

Động tác của Malinin bị cấm gần 50 năm vì rất nguy hiểm (Ảnh: Getty).

Malinin bắt đầu gây chú ý lớn sau khi gây tranh cãi vì không được chọn vào đội hình dự Olympic mùa đông Bắc Kinh năm 2022, khi Liên đoàn Trượt băng Mỹ ưu tiên Jason Brown, một VĐV giàu kinh nghiệm hơn. Kể từ đó, anh chưa từng thua một danh hiệu quốc gia nào, giành HCV Grand Prix Final danh giá ba năm liên tiếp và thống trị hai kỳ giải vô địch thế giới gần nhất với khoảng cách vượt trội so với phần còn lại.

Malinin đã bất bại ở 14 giải đấu trọn vẹn gần nhất, chuỗi thành tích kéo dài hơn hai năm.

Malinin chia sẻ với AP: “Tôi không muốn nói với mọi người rằng mình là bất khả chiến bại. Tôi muốn điều ngược lại, muốn mọi người cảm thấy có thể đồng cảm với tôi. Đúng là tôi đang thực hiện những điều điên rồ trên băng, đôi khi như thách thức các quy luật vật lý. Nhưng tôi vẫn muốn mọi người thấy rằng các VĐV trượt băng cũng là con người.

Chúng tôi có cuộc sống bình thường, có cảm xúc, có lúc vui, lúc buồn như bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng chúng tôi không hoàn hảo”.

Thực tế, Malinin cũng không hoàn hảo trong phần thi đồng đội. Anh mắc một số sai sót ở chương trình ngắn tối thứ Bảy và bị Yuma Kagiyama của Nhật Bản vượt qua với khoảng cách hơn 10 điểm. Dù giành chiến thắng ở phần trượt tự do để mang về HCV cho đội Mỹ, con trai của hai cựu VĐV Olympic Tatiana Malinina và Roman Skorniakov vẫn mắc lỗi ở pha nhảy mở màn, buộc phải điều chỉnh chương trình sau đó.

Đáng chú ý, Malinin không thực hiện cú quad axel (cú nhảy bốn vòng rưỡi) mà cho đến nay chỉ mình anh từng hoàn thành trong thi đấu chính thức. Có thể, “Thánh nhảy 4 vòng” (biệt danh mà Malinin tự đặt cho mình) đang để dành “vũ khí” này cho nội dung cá nhân. Dẫu vậy, ngay cả khi không tung ra quad axel, chương trình của Malinin vẫn được đánh giá là khó nhất tại Olympic năm nay.

Nhà vô địch Olympic mùa đông 1992 Kristi Yamaguchi nhận xét: “Những gì Ilia làm được trong ba năm qua thực sự khiến người ta choáng ngợp. Chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ được chứng kiến cú quad axel được thực hiện thành công trong thi đấu, vậy mà Ilia làm điều đó như thể không có gì. Thật phi thường”.

Yuma Kagiyama được xem là đối thủ lớn nhất của Malinin ở nội dung nam tại Milan, trong khi Shun Sato, người thi đấu bám sát Malinin ở phần trượt băng tự do đồng đội, cũng có thể tạo nên cuộc cạnh tranh. Tuy nhiên, nhiều khả năng hai VĐV Nhật Bản sẽ phải cạnh tranh cho tấm HCB.

Bản thân Malinin cho rằng đối thủ lớn nhất của anh không phải ai khác, mà chính là bản thân mình. Malinin nói: “Là một người cầu toàn, đối thủ lớn nhất của tôi chính là tôi. Đó là khát khao hoàn hảo, muốn mọi thứ diễn ra đúng như mình mong muốn. Cuộc chiến lớn nhất của tôi chính là với sự hoàn hảo ấy”.