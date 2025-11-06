Haaland lập kỷ lục mà Ronaldo không đạt được ở Champions League

Erling Haaland đang có phong độ huỷ diệt cho Man City cũng như cả đội tuyển Na Uy ở mùa giải 2025-26. Chân sút sinh năm 2000 chỉ cần 29 phút để ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Borussia Dortmund tại sân Etihad để giúp Man City giành chiến thắng 4-1 tại vòng 4 UEFA Champions League diễn ra vào rạng sáng nay (6/11, giờ Việt Nam).

Erling Haaland liên tiếp lập nhiều kỷ lục trong màu áo Man City (Ảnh: Getty).

Bàn thắng của Haaland là bàn thắng thứ 18 của tiền đạo này trên mọi đấu trường cho The Citizens mùa giải này. Trong số 14 trận đã chơi, anh chỉ không ghi được bàn thắng trong hai trận đấu (trận thua Tottenham Hotspur và Aston Villa).

Anh cũng đã ghi được 9 bàn thắng trong 3 trận đấu gần nhất cho đội tuyển Na Uy, dẫn đầu cuộc đua giành suất tham dự World Cup cho đất nước lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Borussia Dortmund đã giúp Erling Haaland lập dấu mốc lịch sử chưa từng có ở Champions League mà ngay cả Cristiano Ronaldo cũng không làm được khi còn chơi cho Man Utd, Real Madrid và Juventus.

Pha lập công của Haaland vào lưới Dortmund là trận đấu thứ 5 liên tiếp anh ghi bàn tại giải đấu hàng đầu châu Âu, lần lượt từ Real Madrid (mùa giải năm ngoái), đến Napoli, Monaco, Villarreal và bây giờ là Dortmund ở mùa giải này.

Chuỗi ghi bàn 5 trận liên tiếp đầu tiên của Haaland là trong màu áo Red Bull Salzburg, với 8 bàn thắng ghi được kể từ tháng 9 đến tháng 11/2019. Mùa giải 2020-21 chứng kiến ​​Haaland ghi được 10 bàn thắng trong 6 trận liên tiếp cho Dortmund.

Phong độ chói sáng của Erling Haaland sẽ giúp Man City kỳ vọng giành chiến thắng trước Liverpool ở vòng 11 Premier League diễn ra vào cuối tuần này. Tiền đạo người Na Uy đã ghi được 13 bàn thắng ở giải đấu cao nhất nước Anh mùa này, chỉ kém 9 bàn so với thành tích của anh ở mùa giải trước.

Ngôi sao Man City đã làm được điều đó chỉ sau 10 lần ra sân so với 31 lần ra sân ở mùa giải trước. Anh đang trên đường phá vỡ kỷ lục ghi 36 bàn thắng sau 35 lần ra sân tại Premier League trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man City.

Haaland chỉ còn thiếu 2 bàn nữa là đạt cột mốc 100 bàn và kém 5 bàn nữa để cân bằng thành tích ghi bàn tại Ngoại hạng Anh của Cristiano Ronaldo.