Mỹ cấm phái đoàn Iran tham dự lễ bốc thăm World Cup 2026

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 5/12 tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington (Mỹ). Sự kiện danh giá này sẽ quyết định các trận đấu vòng bảng cho giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai từ ngày 11/6 đến ngày 19/7 năm 2026. Lễ bốc thăm dự kiến ​​có sự tham dự của nhiều nhân vật quan trọng, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Quyết định từ chối cấp thị thực của Mỹ đã ảnh hưởng đến Chủ tịch FFI, Mehdi Taj, huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei cùng 7 quan chức khác của liên đoàn. FFI hiện đang nỗ lực thuyết phục Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tác động để Mỹ xem xét lại quyết định này, với hy vọng lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ trong vòng hai tuần tới.

Tiền đạo Mehdi Taremi của Iran (trái) thi đấu ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á (Ảnh: Getty).

Việc Mỹ từ chối cấp thị thực đã làm dấy lên lo ngại về lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Iran do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành. Lệnh cấm này có thể gây khó khăn cho sự tham gia của đội tuyển quốc gia Iran tại World Cup 2026, giải đấu sẽ được đồng tổ chức bởi Mỹ, Canada và Mexico.

Các chuyên gia thể thao nhận định rằng đội tuyển và ban huấn luyện có thể sẽ không gặp vấn đề lớn, nhưng một số quan chức FFI, phóng viên thể thao và đặc biệt là người hâm mộ Iran có thể sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Do đó, FFI bày tỏ mong muốn các trận đấu của Iran, nếu có thể, sẽ được tổ chức tại Canada hoặc Mexico thay vì Mỹ.

Iran và Mỹ đã không có quan hệ ngoại giao trong hơn 45 năm. Tuy nhiên, gần hai triệu người Iran đang sinh sống tại Mỹ, và các gia đình vẫn có thể đến thăm nhau bất chấp những khác biệt chính trị và thủ tục cấp thị thực khó khăn.

Tính đến tháng 10, 18 đội tuyển đã chính thức giành quyền tham dự Wolrd Cup 2026. Từ khu vực CONCACAF, bao gồm Bắc và Trung Mỹ cũng như vùng Caribe, Canada, Mexico và Mỹ đã tự động đủ điều kiện do trở thành đồng chủ nhà.

Ở châu Á, các đại diện của AFC đã giành được suất tham dự là Nhật Bản, Iran , Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan và Australia. Về phía châu Phi, Morocco và Tunisia đã giành được suất.

Khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL), các đội tuyển gồm Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay sẽ có suất dự sân chơi thế giới. Khu vực châu Đại dương (OFC), New Zealand cũng đã giành vé dự World Cup 2026.