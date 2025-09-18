Mourinho xác nhận trở lại dẫn dắt Benfica

Jose Mourinho đang có mặt tại Bồ Đào Nha để hoàn tất các cuộc đàm phán với Benfica, mở ra khả năng trở lại băng ghế huấn luyện của "Đại bàng" sau 25 năm. Phát biểu tại sân bay Tires, Mourinho không khẳng định thỏa thuận đã hoàn tất, nhưng cũng không giấu giếm mong muốn kế nhiệm Bruno Lage và tái xuất tại sân vận động Luz.

"Trước khi lên máy bay, họ hỏi tôi có hứng thú huấn luyện Benfica không. Và tôi trả lời là có, tôi có thể quan tâm. Benfica chính thức hỏi tôi có hứng thú không. Tôi nói rằng tôi đang ở nước ngoài và khi trở về Bồ Đào Nha, tôi rất vui được nói chuyện với mọi người", Mourinho chia sẻ, trước khi ông dừng lại để nói chậm hơn với các phóng viên, lúc này cựu thuyền trưởng của Chelsea, Real Madrid và Man Utd đã quàng chiếc khăn Benfica trên vai.

Mourinho khoác trên vai chiếc khăn của Benfica (Ảnh: A Bola).

"Khi tôi đứng trước cơ hội được dẫn dắt Benfica, tôi không hề suy nghĩ nhiều: Tôi rất hứng thú", huấn luyện viên người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Mọi thứ dường như đã sẵn sàng cho sự trở lại của Mourinho tại Benfica, đúng 25 năm sau lần đầu tiên ra mắt với tư cách huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Tuy nhiên, "Người Đặc Biệt" cũng khẳng định kịch bản này "không phải là một lễ kỷ niệm sự nghiệp."

Về người tiền nhiệm Bruno Lage, Mourinho bày tỏ sự thấu hiểu và đồng cảm. "Ông ấy cần phải làm điều mà tất cả chúng ta đều làm - đau buồn. Tôi không nghĩ có huấn luyện viên nào không rời đi trong tâm trạng thất vọng và nghĩ rằng mọi chuyện có thể đã diễn ra khác đi. Tôi nhìn ông ấy với sự tôn trọng và đoàn kết vô cùng, bởi vì tôi đã từng trải qua điều tương tự cách đây không lâu," Mourinho nói, nhắc lại những lời khen ngợi dành cho Lage trước đó.

"Những gì tôi đã nói về ông ấy một tháng rưỡi trước, tôi xin nhắc lại, ông ấy là một huấn luyện viên tuyệt vời, người đã có một nhóm cầu thủ quan trọng mà tôi đã chúc mừng. Họ biết tôi không phải là một tấm gương sáng về lối chơi đẹp. Việc chúc mừng họ, nói với họ rằng những người giỏi nhất đã chiến thắng và xứng đáng chiến thắng, thật không dễ dàng", Mourinho trả lời khi đối mặt với những phát biểu của Lage trong buổi chia tay Seixal.

Lage trước đó đã nhận định: "Mourinho hiểu rất rõ Benfica, ông ấy đã đối đầu với đội bóng này ba lần, ông ấy thường khen ngợi đội hình và nói rằng tôi rất vui, ông ấy sẽ còn vui hơn nữa khi Sudakov và Dodi Lukebakio gia nhập".

Mourinho trở về Bồ Đào Nha để đàm phán với Benfica (Ảnh: A Bola).

"Tôi tôn trọng Bruno và chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp. Ông ấy biết, đặc biệt là sau khi chúng tôi trò chuyện, rằng việc tôi trở lại Bồ Đào Nha, điều không nằm trong kế hoạch. Huấn luyện viên nào lại từ chối Benfica chứ? Không phải tôi chứ?", Mourinho nói thêm.

Trước những phát biểu của chủ tịch Fenerbahce, Ali Koc, người mô tả khả năng Mourinho chuyển đến Benfica là một "sự trùng hợp kỳ lạ trong cuộc sống," vị huấn luyện viên đã phản ứng gay gắt.

"Mỗi khi rời câu lạc bộ, tôi đều khép lại mối quan hệ và không phản ứng với bất kỳ sự khiêu khích nào. Tôi không viện cớ, không đổ lỗi cho bất kỳ ai, và tôi luôn ra đi với thái độ đó. Ông ấy có cách hành xử khác. Ông ấy đã lên tiếng vô số lần, nhưng chưa giải thích tại sao cầu thủ đã loại chúng tôi (Akturkoglu) lại được chiêu mộ chỉ sau khi anh ta đã loại chúng tôi. Chúng ta hãy chờ xem điều đó có xảy ra không", ông trả lời.

"Tôi đã rời câu lạc bộ cũ của mình cách đây ba hoặc bốn tuần. Tôi không định không huấn luyện cho đến cuối mùa giải. Đây không phải là bản chất của tôi. Tôi muốn làm huấn luyện viên. Tôi tự nhủ mình phải tìm được sự cân bằng về mặt cảm xúc vì tôi không muốn đồng ý với một câu lạc bộ không phù hợp chỉ vì tôi là một người nghiện công việc. Trong trường hợp này, khi tôi đối mặt với khả năng huấn luyện Benfica, tôi đã không suy nghĩ nhiều về điều đó. Tôi quan tâm, tôi thích công việc này", Mourinho kết luận, khẳng định niềm đam mê với bóng đá và sự hấp dẫn của thử thách tại Benfica.