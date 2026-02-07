Một HLV gây sốc khi nộp đơn từ chức ngay trước World Cup 2026

Sau thất bại trước Senegal ở trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) 2025, HLV Walid Regragui đã nộp đơn từ chức khỏi cương vị thuyền trưởng đội tuyển Morocco. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) vẫn chưa đưa ra quyết định liên quan đến tương lai của chiến lược gia này.

HLV Walid Regragui từ chức HLV đội tuyển Morocco vì không chịu được áp lực (Ảnh: Getty).

HLV Walid Regragui từng chỉ cách việc trở thành người hùng của bóng đá Morocco bằng một quả phạt đền. Nhà cầm quân của “Những chú sư tử Atlas” đã đưa đội tuyển vào tới trận chung kết CAN 2025 (lần đầu tiên kể từ năm 2004). Sau kỳ tích lọt vào bán kết World Cup, HLV 50 tuổi đã ở rất gần việc mang về danh hiệu lớn đầu tiên cho Morocco kể từ năm 1976.

Tuy nhiên, cú panenka hỏng ăn của Brahim Diaz ở những giây bù giờ cuối cùng trong trận chung kết CAN 2025 với Senegal đã khiến giấc mơ đó tan vỡ. Morocco bỏ lỡ cơ hội đánh bại đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức. Sau đó, tới hiệp phụ, Pape Gueye đã ghi bàn duy nhất giúp Senegal chiến thắng.

Dẫu vậy, vài tuần sau khi giải đấu khép lại, đã đến lúc HLV Walid Regragui nhìn lại hành trình của mình. Trước CAN 2025, vị “thuyền trưởng” này từng nhiều lần khẳng định ông vẫn là người phù hợp để đưa Morocco lên ngôi vô địch châu Phi và thực tế ông đã tiến rất gần tới mục tiêu đó.

Thành tích này giúp HLV Regragui sở hữu bảng thành tích tốt nhất trong lịch sử các HLV dẫn dắt đội tuyển Morocco. Tuy nhiên, công việc trên băng ghế huấn luyện của “Những chú sư tử Atlas” luôn đầy áp lực và bào mòn thể lực lẫn tinh thần. Trong bối cảnh World Cup 2026 sẽ diễn ra vào mùa hè tới, HLV Regragui đã đưa ra quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên khi nộp đơn từ chức.

HLV Regragui suýt nữa đã trở thành người hùng của bóng đá Morocco (Ảnh: Getty).

HLV Regragui được cho là đã quá mệt mỏi sau một giải đấu đầy áp lực. Do đó, ông không muốn tiếp tục cuộc hành trình cùng đội tuyển Morocco dù đang chuẩn bị cho World Cup.

Tuy nhiên, để việc chia tay này chính thức có hiệu lực, FRMF vẫn cần đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp Liên đoàn từ chối đơn từ chức, HLV Regragui sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Morocco và chuẩn bị cho World Cup 2026. Với một tập thể luôn sát cánh phía sau, ông hoàn toàn có thể nhanh chóng vực dậy tinh thần toàn đội, điều mà Liên đoàn bóng đá Morocco cũng nhận thức rất rõ.

Ngược lại, nếu FRMF chấp thuận đơn từ chức, Liên đoàn sẽ buộc phải gấp rút tìm kiếm một HLV mới để thay thế. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ sớm được đưa ra.