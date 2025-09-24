Một đội tuyển có nguy cơ bị FIFA xử thua ở vòng loại World Cup

Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, đội tuyển Nam Phi đang nổi lên như một ứng viên sáng giá giành vé dự World Cup khi đứng đầu bảng C khi giành 17 điểm sau 8 trận, nhiều hơn Benin 3 điểm và bỏ xa Nigeria cùng Rwanda 6 điểm.

Nam Phi (áo vàng) có nguy cơ bị trừ 3 điểm ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi (Ảnh: Getty).

Theo quy định, chỉ có đội nhất bảng giành vé trực tiếp. Do đó, Nam Phi đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành vé dự World Cup kể từ năm 2010, khi họ đóng vai trò chủ nhà. Tuy nhiên, hy vọng của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Theo tờ The Athletic, Nam Phi đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện ở trận thắng Lesotho 2-0 hồi tháng 3. Tiền vệ Teboho Mokoena vẫn được đăng ký thi đấu dù trước đó anh đã nhận hai thẻ vàng trong vòng loại, đồng nghĩa với án treo giò một trận theo quy định của FIFA.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Phi (SAFA), bà Lydia Monyepao, xác nhận đã nhận được thông báo từ FIFA: “Chúng tôi đang chuẩn bị phản hồi gửi tới Ủy ban kỷ luật FIFA, đó là yêu cầu bắt buộc của Liên đoàn bóng đá Nam Phi”.

Nam Phi sử dụng cầu thủ không hợp lệ là Teboho Mokoena trong trận đấu với Lesotho (Ảnh: Goal).

Nếu bị kết luận vi phạm, Nam Phi có thể bị xử thua 0-3. Quy định kỷ luật của FIFA nêu rõ: “Nếu một đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu, trận đấu sẽ bị xử thua 0-3, trừ khi kết quả thực tế còn bất lợi hơn cho đội vi phạm”.

Trong trường hợp kịch bản này xảy ra, bảng C sẽ trở nên vô cùng khó lường khi Nam Phi mất lợi thế và bị Benin bắt kịp về điểm số. Trong khi đó, Rwanda và Nigeria chỉ còn kém đội đầu bảng 3 điểm. Điều đó có thể khiến tấm vé đến giải đấu ở Mỹ, Canada và Mexico rơi vào thế giằng co gay gắt trong hai vòng đấu cuối cùng.

Nam Phi sẽ trở lại chiến dịch vòng loại vào tháng tới, với cuộc chạm trán với Zimbabwe. Trong những ngày tới, họ đang hồi hộp chờ đợi phán quyết của FIFA.