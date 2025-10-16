Morocco phá kỷ lục của Tây Ban Nha, lập dấu mốc ở đấu trường quốc tế

28 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup Chủ nhà (3 đội): Mỹ, Mexico, Canada Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar. Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Âu (1 đội): Anh Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.

Youssef En-Nesyri ghi bàn ở phút thứ 63 tại thủ đô Rabat (Morocco) để giúp đội nhà hoàn tất 8 trận toàn thắng tại bảng E, trở thành đội duy nhất tại vòng loại châu Phi có thành tích chiến thắng 100% và đoạt vé dự World Cup 2026 ở Bắc Mỹ vào năm sau.

Chiến thắng này giúp họ vượt qua 15 trận thắng liên tiếp mà đội tuyển Tây Ban Nha lập được ở giai đoạn 2008- 2009 để thiết lập kỷ lục mới về chuỗi trận thắng dài nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế.

Tuyển Morocco (áo đỏ) giành 8 trận thắng liên tiếp ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi (Ảnh: Getty).

Lần gần nhất Morocco không giành được chiến thắng trong một trận đấu quốc tế là khi họ hòa 0-0 với Mauritania trong một trận giao hữu vào tháng 3/2024 nhưng kể từ đó đã giành chiến thắng trong 8 trận vòng loại World Cup 2026, 6 trận ở vòng loại Cúp các Quốc gia châu Phi năm nay và 2 trận giao hữu.

Chuỗi 16 chiến thắng của Morocco chứng kiến ​​họ ghi được 50 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Morocco vẫn chưa công bố kế hoạch tổ chức các trận giao hữu trong kỳ FIFA Days tháng 11 nhưng vào cuối năm họ sẽ đăng cai vòng chung kết Cúp các quốc gia châu Phi, nơi họ sẽ gặp Comoros trong trận mở màn vào ngày 21/12.

Sau khi xác lập cột mốc lịch sử, HLV Walid Regragui khẳng định Morocco không dừng lại ở đó. Ông tiết lộ đội bóng đang đàm phán để tổ chức một trận giao hữu đỉnh cao với Argentina, đương kim vô địch thế giới để tích lũy thêm kinh nghiệm và chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2026.

“Chúng tôi muốn thi đấu với các đội mạnh nhất thế giới. Nếu không thể gặp Argentina, chúng tôi sẵn sàng đối đầu với một đội châu Phi hoặc châu Á để trải nghiệm phong cách chơi khác biệt”, nhà cầm quân 50 tuổi khẳng định.