Chelsea áp đảo Everton, vững bước trong cuộc đua top 4

Everton nhận thất bại 0-2 trên sân Stamford Bridge, qua đó giúp Chelsea nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà trước đối thủ vùng Merseyside tại Ngoại hạng Anh lên 31 trận, thành tích tốt nhất của họ trước một đối thủ trong lịch sử giải đấu.

Những phút đầu trận diễn ra khá tẻ nhạt, phần nào bị ảnh hưởng bởi chấn thương sớm của Kiernan Dewsbury-Hall trong lần đầu trở lại đối đầu đội bóng cũ Chelsea, buộc tiền vệ này phải rời sân.

Palmer chia vui cùng đồng đội sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Khi trận đấu dần ổn định, Chelsea bắt đầu áp đặt thế trận. Sau quãng thời gian vắng mặt vì chấn thương, Cole Palmer đã trở lại và nhanh chóng để lại dấu ấn khi đón đường chuyền vừa tầm của Malo Gusto rồi lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số ở phút 21. Cầu thủ người Anh ghi bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 9.

Ít phút sau, Alejandro Garnacho suýt nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà với cú cứa lòng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, khi các học trò của HLV Enzo Maresca hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Bên kia chiến tuyến, James Tarkowski bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để gỡ hòa cho Everton với cú đánh đầu đi chệch cột xa từ tình huống phạt góc.

Sự phung phí đó nhanh chóng phải trả giá. Trước giờ nghỉ, Chelsea ghi bàn thứ hai khi Gusto trực tiếp lập công ở phút bù giờ, với pha dứt điểm vào phía góc gần từ trung tâm vòng cấm địa sau đường chuyền của Neto, hoàn tất pha phản công chớp nhoáng.

Gusto ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Sang hiệp hai, Garnacho tiếp tục là mối đe dọa lớn với hàng thủ Everton khi liên tiếp tạo ra hai cơ hội ngon ăn: một cú sút sạt cột dọc và một pha dứt điểm vọt xà. Palmer cũng rời sân khá sớm, nhường chỗ cho Andrey Santos, song Everton vẫn không thể tận dụng để giành lại thế trận. Đội khách thiếu ý tưởng và gần như không tạo được sức ép đáng kể nào nhằm nuôi hy vọng lội ngược dòng.

Dù HLV David Moyes thực hiện một số sự thay đổi mang tính tích cực, Everton vẫn bất lực trước sự kiểm soát toàn diện của Chelsea. Đội chủ nhà chơi chắc chắn trên khắp mặt sân, bảo vệ lợi thế an toàn để khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0, qua đó củng cố tham vọng vào top 4. Everton chững lại sau chuỗi bốn chiến thắng trong năm trận trước đó, nhưng họ vẫn còn nguyên cơ hội trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.