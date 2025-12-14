Ekitike lập cú đúp, Liverpool vượt lên trên Man Utd

Liverpool vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Brighton & Hove Albion, trong ngày Hugo Ekitike lập cú đúp. Kết quả này cũng giúp “Lữ đoàn đỏ” kéo dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 5 (thắng 3, hòa 2).

Trước giờ bóng lăn, tâm điểm chú ý đổ dồn vào khả năng trở lại của Mohamed Salah. Tuy nhiên, tiền đạo người Ai Cập chỉ ngồi dự bị khi Liverpool hướng đến việc nối dài đà hưng phấn sau chiến thắng 1-0 trên sân Inter Milan hồi giữa tuần. Đoàn quân của HLV Arne Slot đã có khởi đầu trong mơ khi ngay giây thứ 46, Ekitike đón đường chuyền đánh đầu dũng cảm của Joe Gomez rồi dứt điểm gọn gàng hạ thủ môn Bart Verbruggen, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Ekitike ghi bàn mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Bàn thua sớm không làm Brighton nao núng. Đội khách nhanh chóng lấy lại thế trận và tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Yankuba Minteh tung cú sút đầy uy lực nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, còn Diego Gomez bị thủ thành Alisson Becker từ chối trong pha dứt điểm cận thành.

Phút 26, chấn thương của Gomez buộc Liverpool phải tung Salah vào sân trong tiếng reo hò vang dội từ khán đài. Ngôi sao người Ai Cập suýt tạo dấu ấn ngay lập tức khi tham gia một pha phản công nhanh, nhưng cú cứa lòng của Ekitike lại đi chệch khung thành. Trước giờ nghỉ, thế trận diễn ra sôi nổi với cơ hội ngon ăn nhất thuộc về Gomez bên phía Brighton, song cú sút của anh bị Ibrahima Konate lăn xả cản phá.

Bước sang hiệp hai, Brighton tiếp tục đẩy cao đội hình. Gomez có cơ hội mười mươi ở cột hai nhưng lại dứt điểm ra ngoài từ cự ly rất gần. Sự phung phí đó nhanh chóng phải trả giá. Phút 60, từ quả phạt góc của Salah, Ekitike thoải mái bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0, qua đó ghi bàn thắng thứ 7 của anh tại Premier League mùa này.

Ekitike nhân đôi cách biệt (Ảnh: Getty).

Bị dẫn hai bàn, Brighton vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Kaoru Mitoma vào sân từ ghế dự bị và có cú dứt điểm chệch khung thành trong tư thế thuận lợi. Đó cũng là những gì đáng kể nhất mà đội khách làm được. Ở những phút cuối, Ferdi Kadioglu bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt, trong khi Salah cũng không tận dụng được tình huống đối mặt để “kết liễu” trận đấu.

Dù vậy, Liverpool vẫn kiểm soát tốt những phút còn lại để bảo toàn chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp đội chủ sân Anfield tiếp tục duy trì thành tích đối đầu ấn tượng trên sân nhà trước Brighton, với chỉ một thất bại trong 12 lần tiếp đón gần nhất (thắng 8, hòa 3).