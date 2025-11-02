Mohamed Salah lập cột mốc đặc biệt, cân bằng kỷ lục của Wayne Rooney

Sau khi phải chịu 4 trận thua liên tiếp tại Premier League, tính rộng ra là 6 trận thua trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Salah và các đồng đội cuối cùng đã giành được trọn vẹn 3 điểm khi tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Anfield ở vòng 10 Premier League diễn ra vào tối 1/11.

Salah ăn mừng cùng các đồng đội sau bàn mở tỷ số cho Liverpool (Ảnh: Getty).

Mohamed Salah mở tỷ số ở phút bù giờ 45+1 trước khi Ryan Gravenberch ấn định tỷ số 2-0 với bàn thắng được ghi ở phút 58. Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Aston Villa giúp Salah ghi tên mình vào sách kỷ lục của CLB, khi có bàn thắng thứ 250 cho đội chủ sân Anfield - sánh ngang với các biểu tượng của CLB là Ian Rush và Roger Hunt.

Ngoài ra, tiền đạo người Ai Cập cũng lập cột mốc ấn tượng ở Premier League khi có 276 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng ở giải đấu cao nhất nước Anh (gồm 188 bàn thắng và 88 pha kiến tạo) - cân bằng kỷ lục của Wayne Rooney lập được cho Man Utd.

"Ghi bàn cho một câu lạc bộ lớn như vậy là một cảm giác tuyệt vời, đó là điều tôi không coi là điều hiển nhiên. Tôi rất tự hào và hạnh phúc về thành tích này", Salah chia sẻ về cột mốc của mình.

Việc một tiền đạo ghi bàn luôn là điều tuyệt vời. Tuần trước Salah đã ghi bàn, và giờ anh ấy lại tiếp tục ghi bàn. Tôi nghĩ tôi đã nói nhiều lần rằng anh ấy sẽ lại ghi bàn.

"Điều này không làm tôi và mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng tôi rất thích màn trình diễn của anh ấy hôm nay", HLV Arne Slot ca ngợi học trò cưng của mình.

Chiến thắng 2-0 trước Aston Villa giúp Liverpool trở lại nhóm dẫn đầu Premier League, đồng thời tạo đà hưng phấn trước cuộc tiếp đón Real Madrid tại Champions League sắp tới, trận đấu được dự báo sẽ rất hấp dẫn với sự có mặt của cựu cầu thủ Trent Alexander-Arnold.