Mohamed Salah đi vào lịch sử Premier League, nhận danh hiệu danh giá

Trong lễ trao giải ở nhà hát Opera thành phố Manchester tối 20/8, Mohamed Salah trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League năm 2025 do PFA bình chọn.

Salah giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh năm 2025 do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn (Ảnh: PA).

Tiền đạo người Ai Cập trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử "lập hat-trick" danh hiệu này (sau các mùa giải 2017-18 và 2021-22) khi góp dấu giày vào 29 bàn thắng và 18 pha kiến tạo ở mùa giải trước để giúp Liverpool lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Chức vô địch cũng giúp Liverpool có nhiều cầu thủ nhất trong danh sách đội hình tiêu biểu Premier League, gồm đội trưởng Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister và Mohamed Salah.

William Saliba, Gabriel và Declan Rice đều lọt vào Đội hình tiêu biểu Premier League (Ảnh: Getty).

Arsenal, đội một lần nữa về nhì đóng góp 3 cái tên gồm bộ đôi trung vệ William Saliba, Gabriel Magalhaes và tiền vệ Declan Rice.

4 cái tên còn lại trong đội hình tiêu biểu Premier League là hậu vệ Milos Kerkez của Bournemouth (hiện đã chuyển sang khoác áo Liverpool), tiền đạo Alexander Isak của Newcastle, thủ môn Matz Sels và tiền đạo Chris Wood của Nottingham Forest.

Đáng chú ý, đội hình tiêu biểu Premier League lần này vắng mặt hoàn toàn cầu thủ của Man Utd, Man City và càng trớ trêu hơn khi lễ trao giải được diễn ra tại nhà hát Opera thành phố Manchester.

Man Utd gây thất vọng hơn khi đây là năm thứ 3 liên tiếp họ không có cầu thủ nào lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu Premier League, khi lần gần nhất có cầu thủ được bình chọn lại là "lão tướng" Cristiano Ronaldo (mùa giải 2021-22).

Ngôi sao người Tây Ban Nha Mariona Caldentey chiến thắng ở hạng mục dành cho bóng đá nữ (Ảnh: PA).

Morgan Rogers đã giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA (Ảnh: PA).

Ở hạng mục của nữ, Mariona Caldentey của Arsenal đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Morgan Rogers của Aston Villa được bình chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất năm, trong khi thủ thành James Trafford của Burnley (người vừa trở lại Man City) là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Championship sau 29 trận giữ sạch lưới.