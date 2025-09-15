Liverpool lập kỷ lục chưa từng có ở Premier League

Khi mọi người đã nghĩ tới một trận hoà giữa Liverpool và Burnley ở vòng 4 Premier League diễn ra vào tối 14/9 thì "Lữ đoàn đỏ" bất ngờ được hưởng một quả phạt đền ở phút bù giờ 90+4 do Hannibal Mejbri để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, tiền đạo Mohamed Salah dễ dàng đánh bại thủ thành Martin Dubravka để mang về 3 điểm quý giá cho đội nhà. Bàn thắng của tiền đạo người Ai Cập đã giúp Liverpool lập kỷ lục mới ở Premier League, khi có chuỗi 4 trận liên tiếp ghi bàn thắng quyết định trong 10 phút cuối cùng của trận đấu.

Mohamed ghi bàn trên chấm phạt đền giúp Liverpool giành chiến thắng kịch tính trước Burnley (Ảnh: Getty).

Với Mohamed Salah, bàn thắng vào lưới Burnley giúp anh đánh dấu mốc bàn thắng thứ 188, qua đó vượt qua huyền thoại của Man Utd là Andrew Cole để vươn lên vị trí thứ tư trong danh sách ghi bàn mọi thời đại tại giải Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra, Salah hiện đã ghi được 35 quả phạt đền cho đội chủ sân Anfield phá vỡ kỷ lục của Billy Liddell tồn tại từ những năm 1960.

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu thứ 38 liên tiếp Liverpool ghi bàn, cho thấy nhà đương kim vô địch dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Arne Slot thật sự là "hung thần" trước khung thành của mọi đối thủ.

“Thật khó khăn nhưng tôi vui vì chúng tôi đã vượt qua được. Chúng tôi có một vài cầu thủ mới trong đội hình xuất phát và cần thời gian để thích nghi với lối chơi của chúng tôi và chúng tôi cố gắng hết sức để họ tự tin vào lối chơi của mình.

Chúng tôi không bỏ cuộc. Chúng tôi cố gắng và thúc đẩy bản thân đến giới hạn và chúng tôi đã làm được điều đó với tư cách là một tập thể", Mohamed Salah bày tỏ sau chiến thắng sít sao của đội nhà.