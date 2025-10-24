Salah có động thái gây xôn xao liên quan tới Liverpool sau khi bị gạch tên

Liverpool đã chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp khi giành chiến thắng 5-1 trước Frankfurt ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League trên sân Deutsche Bank Park vào đêm 22/10. Đáng chú ý, ở trận đấu này, HLV Arne Slot đã gạch tên Salah khỏi đội hình chính. Cầu thủ này chỉ được tung vào sân ở phút 74, khi kết quả gần như an bài.

Tài khoản Instagram của Salah...

Và tài khoản Twitter của cầu thủ này đều xóa thông tin liên quan tới Liverppool (Ảnh: Mirror).

Theo truyền thông Anh, HLV Arne Slot quyết định để tiền đạo người Ai Cập ngồi ngoài do phong độ sa sút trong thời gian gần đây, đặc biệt sau màn trình diễn mờ nhạt ở trận thua 1-2 trước Man Utd cuối tuần trước.

Điều đáng nói, sau khi vào sân ở trận đấu với Frankfurt, Salah tiếp tục gây thất vọng với tình huống gây tranh cãi. Tiền đạo này bị chỉ trích quá ích kỷ khi chọn dứt điểm ở góc hẹp thay vì chuyền cho Florian Wirtz đang ở vị trí trống trải.

Cầu thủ 33 tuổi này mới ký hợp đồng gia hạn thêm hai năm với Liverpool hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, anh đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp tại Anfield. Tính đến thời điểm hiện tại, Salah mới có 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 12 trận ở mùa này.

Tài khoản Twitter của Salah trước khi điều chỉnh thông tin (Ảnh: Mirror).

Trong lúc dư luận không ngừng chỉ trích, Salah đã có động thái gây xôn xao liên quan tới Liverpool. Theo ghi nhận từ tờ Mirror, vào sáng hôm qua (23/10), tài khoản Instagram của Salah (với hơn 65,9 triệu người theo dõi) bất ngờ thay đổi ảnh đại diện thành hình đen trắng, kèm dòng trạng thái “Always believing” (Luôn tin tưởng), nhưng không còn bất kỳ dấu hiệu nào nhắc đến Liverpool.

Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), nơi Salah có hơn 19,4 triệu người theo dõi, tiền đạo này cũng đổi ảnh đại diện thành hình chụp cùng các con, đồng thời xóa phần tiểu sử liên quan tới Liverpool. Dù vậy, các bài đăng cũ liên quan đến CLB vùng Merseyside vẫn được giữ nguyên.

Ở trận thắng Frankfurt, HLV Slot đã mạo hiểm với sơ đồ mới, sử dụng bộ đôi tiền đạo Alexander Isak và Hugo Ekitike, cùng sự hỗ trợ của Cody Gakpo và Florian Wirtz. Quyết định này tỏ ra đúng đắn khi Liverpool ghi đến 5 bàn, qua đó phần nào giảm bớt áp lực sau chuỗi kết quả tệ hại.

Giải thích về sự thay đổi này, HLV Slot nói: “Điều chúng tôi cần là tạo ra thật nhiều cơ hội như những tuần trước. Với hai tiền đạo có khả năng ghi bàn, cùng sự sáng tạo của Florian Wirtz, Jeremie Frimpong và Cody Gakpo, tôi tin đội sẽ có phương án tấn công đa dạng hơn.

Salah bị chê hết thời và có thể rời Liverpool ngay trong tháng 1 (Ảnh: Getty).

Việc thay đổi sơ đồ đồng nghĩa hàng tiền vệ phải linh hoạt hơn. Curtis Jones và Dominik Szoboszlai cần chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn để cân bằng đội hình”.

Cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher ủng hộ quyết định gạch tên Salah của HLV Slot: “Khi Salah không còn là phiên bản huyền thoại của chính mình, anh ấy nên được đối xử như bất kỳ cầu thủ nào khác. Và đó là cách làm đúng”.

Trong khi đó, Wayne Rooney thậm chí dự đoán ngôi sao người Ai Cập có thể rời Anfield ngay trong tháng 1/2026. Anh nói: “Tôi rất thích xem Salah thi đấu, anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng đôi khi, dù không muốn thừa nhận, bạn cũng phải chấp nhận rằng thời điểm đi xuống là điều không thể tránh khỏi. Tôi không ngạc nhiên nếu Salah rời Liverpool trong tháng 1 hoặc có thể là vào mùa hè năm sau”.