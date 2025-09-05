Messi giúp Argentina đại thắng, Brazil vươn lên nhì bảng

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đã xác định 6 đội tuyển giành vé chính thức gồm Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay. Venezuela (18 điểm) và Bolivia (17 điểm) sẽ tranh nhau vị trí thứ 7 - suất đá vé vớt ở lượt trận cuối cùng vào sáng 10/9.

Messi tỏa sáng giúp Argentina đánh bại Venezuela

Đội tuyển Argentina đã nối dài chuỗi trận ấn tượng tại vòng loại World Cup 2026 với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Venezuela, đội bóng duy nhất của khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) chưa từng góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh của FIFA. Đây là trận giữ sạch lưới thứ 11 của Argentina trong 12 chiến thắng gần nhất tại vòng loại.

Trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Lionel Messi cùng đội tuyển quốc gia đã diễn ra trong không khí đầy cảm xúc, khi siêu sao số 10 dẫn ba người con trai của mình ra sân. Đáng chú ý, tài năng trẻ Franco Mastantuono đã có lần đầu tiên đá chính cho tuyển quốc gia tại Estadio Monumental, nơi anh từng tạo dựng tên tuổi.

Messi đưa các con cùng ra sân Estadio Monumental (Ảnh: Getty).

Dù vậy, đội bóng của HLV Lionel Scaloni suýt chút nữa đã phải nhận bàn thua sớm ngay trong 15 giây đầu tiên từ một pha dàn xếp tấn công đầy sáng tạo của Venezuela. Tuy nhiên, Argentina nhanh chóng lấy lại thế trận, Julian Alvarez có cú sút nguy hiểm bị Rafael Romo cản phá, và từ quả phạt góc sau đó, Cristian Romero đã bị từ chối bàn mở tỷ số vì lỗi việt vị.

Venezuela rất nỗ lực tấn công dù không liên tục, với Salomon Rondon liên tục gây khó khăn cho cặp trung vệ Romero và Nicolas Otamendi (người cũng có thể sẽ có lần cuối cùng ra sân tại Argentina), nhưng không thể tạo ra đột biến.

Ngược lại, Argentina thể hiện cường độ thi đấu cao dù đã sớm giành vé dự FIFA World Cup 2026. Gần cuối hiệp một, Messi đã làm nức lòng người hâm mộ bằng cú sút trúng đích đầu tiên. Sau đó, từ một pha phản công nhanh ở phút 39, Alvarez chuyền bóng thuận lợi cho Messi và đội trưởng Argentina không mắc sai lầm nào với một cú lốp bóng tinh tế, ghi bàn thắng thứ 113 cho đội tuyển quốc gia. Trước khi hiệp một kết thúc, Thiago Almada cũng có cú sút xoáy hiểm hóc, buộc thủ môn Romo phải trổ tài cứu thua.

Thế trận tiếp tục nghiêng về Argentina sau giờ nghỉ, với Alvarez tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong mặt trận tấn công. Hàng phòng ngự năm người của Fernando Batista đã cố gắng chống đỡ, Jefferson Savarino đã kịp thời cản phá một cú sút nguy hiểm khi trận đấu gần đến phút 60. Messi suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ hai, và đường chuyền tinh tế của anh sau đó đã không được Nico Gonzalez tận dụng thành công, khiến Romo có pha cứu thua thứ sáu trong trận.

Khi trận đấu còn khoảng 20 phút, Venezuela bắt đầu giành lại thế trận, buộc Scaloni phải tung Lautaro Martinez và Exequiel Palacios vào sân. Ngay lập tức, Martinez đã chứng minh quyết định đúng đắn của huấn luyện viên bằng pha chạm bóng đầu tiên mang về bàn thắng thứ hai cho Argentina ở phút 76.

Messi ăn mừng sau khi ghi bàn thứ hai vào lưới Venezuela (Ảnh: Getty).

Điều này tạo ra áp lực liên tục từ đội chủ nhà, và khi Venezuela xuống sức, Messi đã tự mình ghi thêm một bàn thắng nữa bằng cú dứt điểm chân trái từ đường chuyền chính xác của Almada ở phút 80. Gần cuối trận, Messi tưởng chừng đã có một cú hat-trick ngoạn mục, nhưng lại bị từ chối vì lỗi việt vị. Chiến thắng này giúp La Albiceleste nâng tổng số trận thắng trước La Vinotinto lên con số 25 trong 30 lần đối đầu, với ba trận hòa và chỉ hai trận thua.

Brazil đại thắng Chile, vươn lên nhì bảng

Brazil đã khẳng định sức mạnh vượt trội khi đánh bại Chile 3-0 trên sân nhà Maracana trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026, nối dài chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trước La Roja. Chiến thắng này củng cố vị thế của Selecao, đội đã chắc chắn giành vé đến vòng chung kết, trong khi Chile chắc chắn bị loại.

Brazil chơi lấn lướt trước Chile (Ảnh: Getty).

Ngay từ những phút đầu, đội bóng 5 lần vô địch thế giới đã thể hiện sự áp đảo về chất lượng đội hình. Dù Gabriel Magalhaes và Casemiro bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sớm, Brazil vẫn duy trì sức ép liên tục lên khung thành của Lawrence Vigouroux. Chile rất nỗ lực phòng ngự, nhưng vẫn phải chống đỡ những pha tấn công nguy hiểm từ Estevao, Raphinha và Bruno Guimaraes.

Phút 38, Estevao đã phá vỡ thế bế tắc với một pha dứt điểm tinh tế sau cú sút của Raphinha. Tình hình càng trở nên tồi tệ cho Chile khi Guillermo Maripan nhận thẻ đỏ trực tiếp (sau đó được hạ xuống thẻ vàng) vì phạm lỗi với Wesley. Paulo Diaz cũng bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho La Roja ở những giây cuối hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Chile tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng Lucas Cepeda lại sút bóng vọt xà. Brazil vẫn giữ vững thế trận và chờ đợi cơ hội. Sự thay đổi người của Carlo Ancelotti đã mang lại hiệu quả tức thì. Luiz Henrique, chỉ vài phút sau khi vào sân, đã kiến tạo cho Lucas Paqueta đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 72.

Paqueta ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Chỉ 4 phút sau, Henrique tiếp tục tỏa sáng với cú sút chạm xà ngang, tạo điều kiện cho Bruno Guimaraes dễ dàng đệm bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-0 cho Brazil. Đây là trận thứ ba liên tiếp Carlo Ancelotti giữ sạch lưới trên cương vị huấn luyện viên trưởng Brazil.

Với chiến thắng này, Brazil sẽ hướng tới vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng nếu đánh bại Bolivia ở lượt trận cuối. Trong khi đó, Chile đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là phải thắng Uruguay để tránh vị trí cuối bảng, sau chuỗi 5 trận liên tiếp không ghi bàn.