Messi trở lại sân Nou Camp khiến người hâm mộ bất ngờ

Ngày 10/11, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh Messi xuất hiện trên mặt cỏ đang được cải tạo của sân Nou Camp, siêu sao người Argentina đã chia sẻ hình ảnh thú vị này trên trang cá nhân kèm những dòng chú thích đầy xúc động.

Hình ảnh Messi trở lại sân Nou Camp vào ngày 10/11 (Ảnh: IGNV).

"Đêm qua tôi trở lại nơi mà tôi luôn nhớ bằng cả tâm hồn. Nơi tôi từng hạnh phúc vô cùng, nơi mọi người khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại, không chỉ để nói lời chia tay mà tôi chưa từng làm được", Messi viết.

Bài đăng đầy xúc động của Messi nhanh chóng tạo nên cơn bão trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt thích và chia sẻ. Đối với nhiều cổ động viên Barcelona, việc thấy siêu sao người Argentina một lần nữa đặt chân lên thảm cỏ “thánh địa” Nou Camp, dù đang ngổn ngang cải tạo, cũng đủ sức khơi gợi những cảm xúc mãnh liệt.

Năm 2021, vì nhiều lý do, Messi buộc phải nói lời chia tay đầy nước mắt với Barcelona sau hơn hai thập kỷ cống hiến trọn vẹn cho đội bóng xứ Catalonia.

Trong màu áo của đội chủ sân Camp Nou, Messi đã tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 837 trận ra sân và ghi 709 bàn thắng, một di sản không thể thay thế. Sau khi rời Barcelona, anh chuyển đến khoác áo Paris Saint Germain (PSG) và hiện đầu quân tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo Inter Miami.

Sự xuất hiện bất ngờ của Messi tại “mái nhà xưa” đã khiến toàn thể CLB Barcelona cũng như người hâm mộ bất ngờ. Theo nhà báo Javi Miguel, chuyến thăm Camp Nou của tiền đạo 38 tuổi vào đêm 9/11 là một bí mật tuyệt đối. “Barcelona hoàn toàn không được thông báo trước về động thái này”.

Trước đó, Chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta, đã công bố một kế hoạch đầy xúc động dành cho huyền thoại Lionel Messi. Theo đó, CLB đề xuất tổ chức một trận đấu tri ân đặc biệt và hoành tráng dành cho siêu sao người Argentina. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra nhân dịp khánh thành sân Nou Camp sau khi hoàn tất quá trình cải tạo.

Messi có nhiều kỉ niệm đẹp tại sân Nou Camp khi cùng Barcelona giành nhiều danh hiệu cao quý (Ảnh: Getty).

Đây được xem là nỗ lực của Laporta nhằm tạo cơ hội để Messi nói lời tạm biệt trọn vẹn với người hâm mộ, điều mà anh chưa từng có dịp làm khi rời đi vào năm 2021.

Messi đang có mặt tại Tây Ban Nha cùng đội tuyển Argentina để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Angola vào ngày 14/11 tại Alicante (Valencia). Tận dụng thời gian rảnh sau khi hoàn thành buổi tập cùng đội tuyển quốc gia, siêu sao người Argentina đã tranh thủ ghé qua Nou Camp để thực hiện chuyến thăm vô cùng ý nghĩa.