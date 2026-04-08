Medvedev thua chóng vánh ở trận ra quân tại Monte Carlo Masters

Làng quần vợt thế giới vừa chứng kiến một cú sốc lớn tại Monte Carlo Masters vào tối 8/4, khi tay vợt nhận suất đặc cách Matteo Berrettini đã hủy diệt hạt giống số 10 Daniil Medvedev với tỷ số khó tin 6-0, 6-0 chỉ sau 49 phút thi đấu, qua đó giành quyền vào vòng ba.

Màn trình diễn áp đảo của Berrettini đã khiến Medvedev, tay vợt số 10 thế giới, hoàn toàn bất lực. Đáng chú ý, Medvedev thậm chí không giành được một điểm game-point nào trong các game giao bóng của mình, đánh dấu lần đầu tiên anh thua một trận đấu cấp độ ATP mà không thắng nổi bất kỳ game nào.

Matteo Berrettini ăn mừng chiến thắng trước Medvedev (Ảnh: Getty).

“Tôi nghĩ đây là một trong những màn trình diễn hay nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi chỉ mắc khoảng ba lỗi trong cả trận và điều đó không hề dễ trước một đối thủ khó chịu như Daniil. Kế hoạch thi đấu của tôi là hoàn hảo và các vũ khí của tôi đều phát huy hiệu quả”, Berrettini chia sẻ sau trận đấu.

Tay vợt người Ý cũng tiết lộ về khởi đầu trận đấu: “Tôi phải đối mặt với hai break-point ở game đầu tiên, nhưng sau đó tôi cảm thấy mình chơi tốt hơn anh ấy. Tôi không nghĩ mình sẽ thắng với tỷ số 0-0 như vậy. Nhưng tôi vẫn giữ sự tập trung vì biết rằng chỉ một hay hai break là chưa đủ, nên tôi tiếp tục dồn ép”.

Phong độ hủy diệt của Berrettini tại Monte Carlo tuần này là điều đáng kinh ngạc. Anh vẫn chưa để thua bất kỳ game nào sau hai trận mở màn. Ở vòng một, tay vợt 29 tuổi này đã đi tiếp khi Roberto Bautista Agut bỏ cuộc lúc Berrettini đang dẫn 4-0. Cựu số 6 thế giới sẽ hướng đến việc duy trì chuỗi trận hoàn hảo này khi chạm trán Joao Fonseca hoặc Arthur Rinderknech ở vòng ba.

Daniil Medvedev thể hiện phong độ quá tệ tại Monte Carlo (Ảnh: Getty).

“Tôi đã thi đấu trong thời gian dài, nên tôi biết việc giữ game giao bóng ở đầu set hai quan trọng thế nào. Mọi thứ chỉ là vài điểm số ở giai đoạn đầu, và khi bạn bẻ được hai game giao bóng, bạn sẽ thoải mái hơn và cảm giác bóng ra khỏi vợt cũng tốt hơn”, Berrettini nói thêm.

Đây là lần đầu tiên Berrettini giành chiến thắng 6-0, 6-0 ở cấp độ ATP Tour. Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên anh đánh bại một tay vợt Top 10 kể từ khi vượt qua Alexander Zverev cũng tại Monte Carlo mùa giải trước. Trước đó vào năm 2025, Alex de Minaur cũng từng tạo nên kịch bản tương tự khi đánh bại Grigor Dimitrov với tỷ số 6-0, 6-0 tại tứ kết giải đấu này.

Về phía Medvedev, đây là trận đấu đầu tiên của anh trên mặt sân đất nện ở mùa giải năm nay. Tay vợt 30 tuổi đã vô địch trên sân cứng tại Dubai và Brisbane hồi đầu năm, tuy nhiên anh gặp nhiều khó khăn trên sân Court Rainier III khi mắc tới 27 lỗi tự đánh hỏng và lần đầu tiên để thua Berrettini trong lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt (3-1).

Alexander Zverev thoát hiểm ngoạn mục tại vòng 2 Monte Carlo Masters (Ảnh Getty).

Hạt giống số 3 Alexander Zverev đã phải rất vất vả mới giành quyền đi tiếp tại vòng 2 Monte Carlo Masters vào tối 8/4, sau màn ngược dòng trước Cristian Garin (4-6, 6-4, 7-5).

Sau khi để thua 4-6 ở set đầu tiên, Zverev nhanh chóng đáp trả bằng chiến thắng 6-4 ở set hai. Kịch tính được đẩy lên cao ở set quyết định khi Garin dẫn trước 4-0 rồi 5-2, nhưng tay vợt người Chile (hạng 109 ATP) bất ngờ đánh mất lợi thế, để thua liền 5 game và chấp nhận thất bại sau 2 giờ 52 phút thi đấu.