Đánh bại Medvedev, Sinner lần đầu vô địch Indian Wells Masters

Jannik Sinner đã khắc tên mình vào lịch sử quần vợt thế giới vào sáng 16/3 tại Indian Wells Masters, anh trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử hoàn tất bộ sưu tập 6 danh hiệu ATP Masters 1000 trên mặt sân cứng. Chiến thắng kịch tính 7-6(6), 7-6(4) trước Daniil Medvedev trong trận chung kết Indian Wells đã đưa hạt giống số hai người Ý gia nhập nhóm huyền thoại gồm Novak Djokovic và Roger Federer.

Không chỉ vậy, Sinner còn lập kỷ lục mới khi trở thành tay vợt đầu tiên vô địch hai giải Masters 1000 liên tiếp mà không để thua bất kỳ set nào kể từ khi hệ thống giải đấu này ra đời năm 1990. Thành tích này nối tiếp chuỗi trận hoàn hảo của anh tại Paris vào tháng 11 năm ngoái.

Trận chung kết diễn ra đầy kịch tính, đặc biệt là ở loạt tie-break set hai. Sinner đã thể hiện bản lĩnh phi thường khi bị dẫn 0-4 trước Medvedev, sau đó anh thắng liền 7 điểm để khép lại trận đấu. Sau khoảnh khắc chiến thắng, tay vợt 24 tuổi chỉ tay vào ngực và giơ cao hai tay, ăn mừng cùng khán giả trên sân Stadium 1.

Jannik Sinner nhận danh hiệu vô địch Indian Wells Masters (Ảnh: Getty).

“Tôi vẫn luôn tin tưởng và tiếp tục chiến đấu. Tôi chủ động tung ra những cú đánh mạnh mẽ hơn. Nếu phải vào set ba thì mọi thứ lại cân bằng, nên tôi cố gắng hết sức để kết thúc trận đấu. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Đó là một cái kết tuyệt vời”, Sinner chia sẻ về màn lội ngược dòng.

Tuần thi đấu hoàn hảo tại California mang về cho Sinner danh hiệu đầu tiên trong năm, đồng thời thu hẹp khoảng cách với tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz. Alcaraz đã vô địch Australian Open và giải Doha năm nay, nhưng anh bị Medvedev chặn đứng chuỗi trận bất bại từ đầu mùa ở bán kết Indian Wells.

Hiện Sinner đứng thứ hai trên bảng xếp hạng ATP Rankings và kém Alcaraz 2.200 điểm, tay vợt người Ý có cơ hội lớn để bứt phá trong thời gian tới. Mùa trước, anh không tham dự các giải Masters 1000 tại Miami, Monte-Carlo và Madrid, ba giải đấu sẽ diễn ra trong vòng bảy tuần tới.

“Đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Thật tuyệt khi thấy Daniil trở lại với phong độ cao như vậy. Tôi rất vui với chiến thắng này. Ngay từ ngày đầu đến đây, tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và kết quả hôm nay khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Được chia sẻ khoảnh khắc này với đội ngũ và bạn bè tại đây thật đặc biệt”, Sinner nói.

Sinner hiện đã giành các danh hiệu Masters 1000 tại Indian Wells, Miami, Canada, Cincinnati, Shanghai và Paris. Chiến thắng trước Medvedev cũng giúp anh trở thành tay vợt nam người Ý đầu tiên đạt 100 trận thắng ở Masters 1000. Cộng với các danh hiệu tại Australian Open, US Open và Nitto ATP Finals, anh đã hoàn tất bộ sưu tập các danh hiệu lớn trên mặt sân cứng.

Medvedev thi đấu trận chung kết Indian Wells Masters (Ảnh: Getty).

Set đầu tiên diễn ra với nhịp độ cao, Medvedev nhập cuộc đầy tự tin sau chiến thắng trước Alcaraz. Anh thắng 6 điểm đầu tiên nhưng không tận dụng được lợi thế để bẻ game giao bóng sớm. Sinner đã phải xin chăm sóc y tế ở game 8 để băng lại cổ chân phải, anh cũng không thể tận dụng hai cơ hội break. Loạt tie-break chứng kiến Sinner bản lĩnh hơn, khép lại set đấu ở set-point thứ hai.

Set hai tiếp tục giằng co khi cả hai đều giữ chắc game giao bóng, buộc trận đấu phải bước vào loạt tie-break thứ hai. Sinner sau đó lội ngược dòng từ 0-4, chống đỡ những đợt tấn công dồn dập ban đầu của Medvedev trước khi giành chiến thắng sau 1 giờ 55 phút. Không tay vợt nào mất game giao bóng trong suốt trận đấu, với Sinner thắng 91% số điểm sau giao bóng một (43/47).

Sinner hiện dẫn Medvedev 9-7 trong loạt đối đầu, sau khi thắng 9 trong 10 lần gặp gần nhất. Tay vợt số hai thế giới đang có thành tích 13 thắng, 2 thua từ đầu mùa, với danh hiệu gần nhất trước đó là tại Nitto ATP Finals ở Turin hồi tháng 11.

Dù thất bại, Medvedev sẽ trở lại Top 10 ATP. Tay vợt 30 tuổi đang dẫn đầu ATP Tour về số trận thắng trong năm 2026 với 18 trận, sau khi đăng quang tại Brisbane và Dubai. Anh rời California với vị trí thứ hai trong cuộc đua ATP Live Race To Turin.

“Tôi muốn chúc mừng Jannik, anh đã chơi thứ tennis tuyệt vời và là đối thủ rất khó đánh bại. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn xin chúc mừng anh với những gì đang làm được. Mỗi lần anh đối đầu Carlos, tôi đều rất thích xem, nhưng hôm nay tôi cũng vui vì không để anh gặp lại Carlos ở đây”, Medvedev nói trong lễ trao cúp.