Alcaraz, Sinner thắng nhanh tại trận mở màn Monte Carlo Masters

Jannik Sinner đã khởi đầu hành trình mùa giải sân đất nện châu Âu một cách đầy ấn tượng tại Monte Carlo Masters vào tối 7/4, mở màn chiến dịch "hai mục tiêu" tại Monaco với phong độ áp đảo.

Chỉ 9 ngày sau khi trở thành tay vợt đầu tiên hoàn tất "Sunshine Double" mà không thua một set nào, tay vợt 24 tuổi tiếp tục duy trì đà thăng hoa khi chuyển sang mặt sân đất nện với chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-0 trước Ugo Humbert. Bên cạnh việc theo đuổi danh hiệu ATP Masters 1000 trên sân đất nện đầu tiên trong sự nghiệp tuần này, Sinner cũng đang cạnh tranh để giành lại vị trí số một thế giới từ đối thủ và cũng là đương kim vô địch Carlos Alcaraz.

Sinner thể hiện phong độ cao ngay ở trận đầu tiên của mùa giải trên mặt sân đất nện (Ảnh: Getty).

“Đây là màn trình diễn tốt từ phía tôi. Tôi phải thay đổi đôi chút về lối chơi, cách tiếp cận trong những tình huống nhất định. Giải đấu đầu tiên trên sân đất nện không bao giờ dễ dàng. Tôi đến đây với cảm giác tích cực nhưng đồng thời cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng”, Sinner chia sẻ sau khi nâng thành tích đối đầu với Humbert lên 2-1.

Humbert gây ấn tượng với chiến thắng mở màn trước tài năng 17 tuổi Moise Kouame, anh nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí vượt qua Sinner trong một pha bóng toàn diện ngay game đầu tiên. Tuy nhiên, tay vợt người Italy nhanh chóng bắt nhịp, phát huy sức mạnh và độ chính xác quen thuộc từ mọi vị trí trên sân.

Sinner bứt tốc ở set đầu và gần như không thể bị ngăn cản ở set hai, khi chỉ để mất vỏn vẹn 6 điểm, qua đó giành vé vào vòng ba tại Monte Carlo năm thứ 4 liên tiếp. Tay vợt số 2 thế giới hiện đã kéo dài kỷ lục lên 36 set thắng liên tiếp ở cấp độ Masters 1000, sau các chức vô địch tại Paris mùa trước và tại Indian Wells cùng Miami tháng trước.

Từng hai lần vào bán kết tại Monaco, Sinner sẽ đối đầu với Francisco Cerundolo hoặc Tomas Machac ở vòng tiếp theo trong hành trình chinh phục danh hiệu Masters 1000 trên sân đất nện đầu tiên. Với cơ hội vươn lên số 1 thế giới cũng đang rộng mở, tay vợt người Italy được xếp hạt giống để có thể chạm trán Alcaraz lần đầu tiên trong mùa giải này ở trận chung kết.

Carlos Alcaraz thi đấu trận mở màn tại Monte Carlo (Ảnh: Getty).

Trong trận ra quân tại giải ATP Masters 1000, Carlos Alcaraz đã áp đảo Sebastian Baez với chiến thắng thuyết phục 6-1, 6-3 chỉ sau 70 phút trên sân Court Rainier III. Màn trình diễn tốc độ và hiệu quả của anh thậm chí còn khiến huyền thoại điền kinh Usain Bolt, người có mặt trên khán đài, phải trầm trồ.

"Đây là một khởi đầu rất tốt cho tôi tại giải đấu. Thành thật mà nói, tôi cũng bất ngờ với phong độ của mình. Tôi nghĩ mình sẽ chơi tệ hơn một chút, nhưng tôi hài lòng với mọi thứ đã thể hiện hôm nay. Có thể tôi chơi chưa tốt ở một vài thời điểm trong set hai và để đối thủ trở lại, nhưng nhìn chung tôi rất vui khi được thi đấu trở lại trên sân đất nện", Alcaraz chia sẻ sau trận đấu.

Đây là lần đầu tiên Alcaraz thi đấu trên mặt sân đất nện kể từ chiến thắng nghẹt thở trước Jannik Sinner trong trận chung kết Roland Garros tháng 7 năm ngoái. Tay vợt số 1 thế giới đã bẻ game giao bóng của Baez tới 5 lần và chỉ để mất 1 game cầm giao bóng. Alcaraz đang hướng tới việc tái hiện mùa giải sân đất nện xuất sắc năm 2025, khi anh đạt thành tích 22 thắng, 1 thua trên mặt sân này.

Alcaraz đang tìm lại phong độ tại sân đất nện sở trường (Ảnh: Getty).

Tuần này tại Monte Carlo, Alcaraz cũng thi đấu trong bối cảnh đối thủ lớn trong cuộc đối đầu là Sinner có cơ hội soán ngôi số 1 thế giới của anh vào thứ hai tới. Tuy nhiên, Alcaraz tỏ ra khá bình thản trước áp lực này.

"Tôi sẽ mất vị trí số 1 thế giới vào một thời điểm nào đó. Tôi không biết là ở giải này hay giải khác. Tôi đang phải bảo vệ rất nhiều điểm số và điều đó thực sự khó khăn. Ngay cả khi bảo vệ thành công, Sinner vẫn sẽ tích lũy thêm điểm. Tôi chỉ cố gắng chơi tốt nhất có thể và chờ xem điều gì xảy ra. Với tôi lúc này, vị trí số 1 không phải điều đang nghĩ tới. Tôi chỉ muốn tìm lại cảm giác tốt nhất trên sân đất nện và xem mùa giải diễn ra thế nào", Alcaraz nói.

Sau khi thua 2 trận gần nhất trước thềm Monte Carlo, Alcaraz đã có màn thể hiện không thể thuyết phục hơn trước Baez (hạng 65 thế giới), cho thấy anh vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao. Anh sử dụng những cú thuận tay uy lực để kiểm soát các pha bóng và giành tới 83% điểm số sau giao bóng một (25/30). Hiện Alcaraz có thành tích 18 thắng, 2 thua trong mùa giải, bao gồm các danh hiệu tại Australian Open và Doha.

Thử thách tiếp theo cho tay vợt 26 danh hiệu ATP là trận đấu vòng ba tại Monte Carlo Country Club, nơi anh sẽ đối đầu với Tomas Martin Etcheverry hoặc Terence Atmane. Alcaraz trước đó chưa từng chạm trán cả hai đối thủ tiềm năng này.