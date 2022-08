Medvedev khởi đầu suôn sẻ, Murray gây bất ngờ tại US Open

Daniil Medvedev đánh bại Novak Djokovic ở trận chung kết tại Flushing Meadows năm ngoái để trở thành nhà vô địch đơn nam tại US Open. Tay vợt người Nga có được khởi đầu thuận lợi ở giải đấu năm nay khi anh chỉ phải thi đấu 2 giờ 01 phút với số set tối thiểu để giành vé đi tiếp. Medvedev thắng tay vợt của nước chủ nhà Stefan Kozlov 6-2, 6-4, 6-0, qua đó có vé vào vòng hai.

Medvedev bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại US Open (Ảnh: Getty).

Nhà đương kim vô địch đơn nam áp đảo toàn diện trước Kozlov, Medvedev tạo được 10 ace, có 40 winners và mắc 20 lỗi tự đánh hỏng. Tuy để mất hai game, nhưng bù lại Medvedev bẻ tới tám game trong ba set, qua đó vẫn có được chiến thắng nhanh. Tay vợt người Nga đang sở hữu thành tích ấn tượng tại US Open (21-4).

"Tôi rất vui khi giành chiến thắng. Điều kiện thi đấu hôm nay không dễ dàng. Thời tiết khá nóng và ẩm ướt", Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn trên sân. "Tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng tôi nghĩ rằng có một số điểm tốt trong trận đấu này. Tôi quản lý giao bóng khá chắc chắn, tôi nghĩ hôm nay giao bóng là chìa khóa của trận đấu. Tôi rất vui khi tiến vào vòng hai".

Medvedev sẽ đối đầu với tay vợt người Pháp Arthur Rinderknech ở vòng hai. Giờ đây, Medvedev đang đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên giành chức vô địch US Open liên tiếp kể từ khi Roger Federer nâng cao danh hiệu này trong 5 năm liên tiếp từ 2004 - 2008.

Medvedev thi đấu trận đấu ở vòng một US Open (Ảnh: Getty).

Medvedev bảo vệ ngôi vô địch tại US Open cũng để bảo vệ ngôi vị số một thế giới. Vị trí số một thế giới có thể rơi vào tay một trong năm người sau US Open, gồm Medvedev, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz và Casper Ruud. Tất cả các tay vợt này muốn giành ngôi số một ATP, ngoại trừ Nadal, đều phải giành ngôi vô địch US Open.

Cũng trong loạt trận thi đấu đầu tiên tại US Open, các tay vợt trong top 10 như hạt giống số 5 Casper Ruud hay hạt giống số 6 Felix Auger-Aliassime đều đã giành vé đi tiếp.

Ruud đánh bại Kyle Edmund 6-3, 7-5, 6-2 trong 2 giờ 22 phút. Hạt giống số 5 sẽ đối mặt với Tim van Rijthoven ở vòng thứ hai sau khi tay vợt người Hà Lan cứu được bảy match-point để thắng tay vợt tới từ vòng loại Zhang Zhizhen 3-6, 6-7(4), 7-6(9), 6- 1, 6-4.

Auger-Aliassime có chút vất vả hơn khi phải thi đấu bốn set trong 3 giờ 06 phút, anh thắng Alexander Ritschard 6-3, 6-4, 3-6, 6-3.

Murray ăn mừng chiến thắng sau vòng một US Open (Ảnh: Getty).

Cựu số 1 thế giới Andy Murray, hiện đang xếp hạng 51 ATP, cũng đã thi đấu tuyệt vời trước hạt giống số 24 Francisco Cerundolo ở vòng đấu đầu tiên. Trước một đối thủ có thứ hạng cao hơn, lại đang ở độ tuổi sung mãn về thể lực, nhưng Murray đã thắng với số set tối thiểu 7-5, 6-3, 6-3.

"Trận đấu giống như thi đấu năm set. Điều kiện thi đấu quá khó khăn, thời tiết nóng và ẩm ướt. Tôi thực sự hài lòng với cách tôi vượt qua trận đấu này, nó không hề dễ dàng".