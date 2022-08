Nadal, Medvedev, Alcaraz và Tsitsipas cạnh tranh ngôi vô địch US Open

US Open 2022 sẽ chính thức mở màn vào 22h00 ngày 29/8. Đương kim á quân Novak Djokovic và tay vợt số hai thế giới Alexander Zverev không tham dự, nhưng giải đấu tại New York (Mỹ) vẫn hiện diện nhiều ngôi sao lớn như Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz và Stefanos Tsitsipas.

Nadal và Medvedev không chỉ cạnh tranh chức vô địch US Open 2022, mà còn đua ngôi số một thế giới (Ảnh: GI).

Cả 4 ngôi sao này đều thi đấu không thực sự thành công ở hai giải ATP Masters 1000 trước đó. Rafael Nadal, Alcaraz, Medvedev bị loại sớm tại Cincinnati Masters, còn Tsitsipas thất bại ở chung kết. Medvedev, Alcaraz dự Rogers Cup nhưng đều không thể tiến xa.

Mặc dù vậy, Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz và Stefanos Tsitsipas đều là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch US Open. Giới chuyên môn nhận định cả 4 tay vợt trên đều chưa thể hiện hết khả năng và tính toán điểm rơi phong độ hướng đến US Open.

Rafael Nadal (số 3 thế giới) chắc chắn là tay vợt được kỳ vọng nhất, sau khi anh đang sở hữu 22 Grand Slam trong sự nghiệp. Năm nay, tay vợt người Tây Ban Nha đã vô địch Australian Open, Roland Garros và rút lui đáng tiếc ở bán kết Wimbledon do chấn thương, sở hữu 35 trận thắng, 4 trận thua.

Trong sự nghiệp của mình, Nadal đã 4 lần vô địch US Open vào các năm 2010, 20013, 2017, 2019. Tại US Open 2021, Nadal không tham dự do chấn thương và tay vợt người Tây Ban Nha có lợi thế tâm lý là nếu vô địch, anh sẽ có được 2000 điểm, lên ngôi số một thế giới. Thậm chí, Medvedev, Alcaraz, Tsitsipas và Casper Ruud không vô địch mà Nadal có mặt ở bán kết, anh sẽ lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng ATP.

Carlos Alcaraz giành được khá nhiều danh hiệu trong năm 2022 (Ảnh: AP).

Đối thủ lớn nhất của Nadal là Daniil Medvedev (số một thế giới, 34 trận thắng, 12 trận thua năm 2022). Ở trận chung kết Australian Open 2022, Nadal đã xuất sắc hạ Medvedev sau 5 set đấu nghẹt thở. Medvedev cũng trải qua năm 2022 không thành công khi bị loại sớm ở Roland Garros, đồng thời không tham dự Wimbledon.

Medvedev đang là đương kim vô địch US Open nhưng cũng chịu những áp lực nhất định. Tay vợt người Nga phải bảo vệ ngôi vô địch để giữ ngôi số một. Medvedev chỉ giữ được vị trí số một thế giới khi chỉ lọt vào chung kết nếu Tsitsipas, Alcaraz và Ruud đều không lọt vào chung kết, còn Nadal không vào được bán kết.

Carlos Alcaraz (số 4 thế giới) đang khao khát chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, anh có đến 44 trận thắng, 9 trận thua trong năm 2022. Sau những chức vô địch Rio Open, Miami Open, Barcelona Open và Madrid Open năm nay, tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha đang được đánh giá rất cao về khả năng lật đổ các đàn anh Medvedev hay Nadal.

Stefanos Tsitsipas quyết tâm lần đầu tiên vô địch Grand Slam (Ảnh: AP).

Stefanos Tsitsipas (số 5 thế giới) đang dần lấy lại phong độ khi chơi khá ấn tượng ở Cincinnati Masters (vào chung kết). Thành tích tốt nhất của tay vợt người Hy Lạp là vào đến chung kết Roland Garros 2021 và Stefanos Tsitsipas khao khát lần đầu bước lên đỉnh cao nhất ở sân chơi Grand Slam.

Theo kết quả bốc thăm phân nhánh, đương kim vô địch US Open Daniil Medvedev sẽ ra quân ở vòng 1 gặp đại diện nước chủ nhà Stefan Kozloz. Khó khăn sẽ đến với Medvedev khi anh có thể chạm trán "Trai hư" Nick Kyrgios hoặc Roberto Bautista Agut ở vòng 4. Nếu đi tiếp, Medvedev có thể đấu hạt giống số 6 Felix Auger-Aliassime hay nhà tân vô địch Rogers Cup Pablo Carreno-Busta ở tứ kết. Đối thủ lớn nhất mà Medvedev có thể gặp ở bán kết US Open 2022 sẽ là hạt giống số 4 Stefanos Tsitsipas, người đã thắng anh ở bán kết Cincinnati Masters cách đây một tuần. Những cặp đấu tứ kết dự kiến ở US Open 2022 (Ảnh: US Open). Ở nhánh bán kết còn lại, hạt giống số hai Rafael Nadal được xếp vào nhánh 8, nơi anh sẽ bắt đầu giải đấu bằng việc gặp Rinky Hijikata, tay vợt người Australia dự giải với suất đặc cách. Những đối thủ sau đó của Nadal có thể là Fabio Fognini hoặc Aslan Karatsen (vòng 2), Miomir Kecmanovic hay Richard Gasquet (vòng 3), Diego Schwartzman hoặc Frances Tiafoe (vòng 4). Nếu vào tứ kết, Nadal nhiều khả năng chạm trán hạt giống số 7 Cameron Norrie. Đáng chú ý, Nadal và đàn em đồng hương Carlos Alcaraz có thể gặp nhau ở bán kết US Open năm nay. Ở bán kết Madrid Open 2022, Nadal đã thua Alcaraz 2-6, 6-1, 3-6. 4 cặp tứ kết đơn nam US Open 2022 được dự đoán là Medvedev - Auger-Aliassime, Tsitsipas - Casper Ruud, Hubert Hurkacz - Alcaraz, Norrie - Nadal. Hai tay vợt hàng đầu Medvedev và Nadal chỉ có thể gặp nhau ở chung kết giống như Australian Open 2022 (Nadal thắng 3-2 sau 5 set đấu căng thẳng).