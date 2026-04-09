Medvedev đập vợt 7 lần ở trận thua nhanh tại Monte Carlo

Tay vợt số 10 thế giới Daniil Medvedev đã tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất tại Monte Carlo Masters khi đập vợt tới 7 lần trong trận thua muối mặt 0-6, 0-6 trước Matteo Berrettini vào tối 8/4. Trận đấu chỉ kéo dài 49 phút, đánh dấu thất bại "double bagel" (thuật ngữ chỉ một trận đấu thắng tuyệt đối với tỷ số 6-0, 6-0 sau hai set) đầu tiên trong sự nghiệp của Medvedev.

Sự cố bùng phát ngay sau khi Medvedev bị bẻ game giao bóng đầu tiên, châm ngòi cho cơn thịnh nộ và biến trận đấu thành màn trình diễn một chiều nghiêng về phía Berrettini. Tay vợt người Nga, vốn nổi tiếng là người dễ bộc lộ cảm xúc, đã phải nhận thất bại có lẽ tồi tệ nhất trong sự nghiệp, khi anh thua trắng trước Berrettini, người xếp thấp hơn anh tới 80 bậc trên bảng xếp hạng ATP, trong trận đấu tại vòng 2.

Dù Berrettini nhận được nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn gần như hoàn hảo, tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào cơn giận dữ của Medvedev. Tay vợt 30 tuổi đã đập vợt không dưới 7 lần khi phải nhận thất bại.

Medvedev tức giận đập nát vợt trong trận đấu với Berrettini (Ảnh: Getty).

Medvedev chưa bao giờ giấu giếm việc anh không thích thi đấu trên sân đất nện, thậm chí từng gọi đây là “mặt sân dành cho kẻ thua cuộc”. Cơn tức giận bùng phát ngay từ đầu set một, khi anh bị dẫn 0-2 sau khi Berrettini tận dụng việc Medvedev không thể chuyển hóa các cơ hội break-point trong game mở màn. Anh đập vợt xuống sân, ném đi, rồi tiếp tục đập thêm 5 lần nữa. Kể từ đó, trận đấu hoàn toàn nghiêng về một phía: set đầu khép lại trong 25 phút, còn set hai chỉ ít hơn một phút.

Cựu số 6 thế giới Berrettini không bình luận về hành vi tức giận của đối thủ mà chỉ tập trung vào cảm giác tuyệt vời khi giành chiến thắng trước một tay vợt top 10 lần đầu tiên kể từ khi đánh bại Alex de Minaur tại cùng địa điểm cách đây một năm.

“Tôi nghĩ đó là một trong những màn trình diễn hay nhất sự nghiệp của mình. Tôi chỉ đánh hỏng ba cú trong cả trận, và điều đó không hề dễ trước một đối thủ khó chịu như Medvedev. Chiến thuật của tôi hoàn hảo và các vũ khí đều phát huy hiệu quả”, Berrettini chia sẻ.

Tay vợt người Italy nói thêm: “Tôi đối mặt với hai break-point ở game đầu tiên, và sau đó cảm thấy mình chơi tốt hơn anh ấy. Tôi không nghĩ mình sẽ thắng nhanh như vậy, nhưng vẫn giữ sự tập trung vì đôi khi một hay hai break là chưa đủ, nên tôi tiếp tục gây áp lực. Tôi đã thi đấu lâu năm, nên hiểu việc giữ game giao bóng đầu set hai là rất quan trọng. Tất cả phụ thuộc vào vài điểm số đầu trận; khi bạn dẫn trước hai break, bạn sẽ thoải mái hơn và trái bóng như bay ra khỏi vợt”.

Medvedev nổi tiếng là nóng tính, anh thường xuyên đập vợt khi thi đấu không tốt (Ảnh: Getty).

Những cơn nóng giận của Medvedev đã trở thành một phần “thương hiệu” của anh, và lần này chúng chiếm trọn sự chú ý. Cựu tay vợt số 1 thế giới nội dung đôi Jamie Murray cho rằng Medvedev sẽ “khá xấu hổ” về toàn bộ sự việc.

Murray nói trên Sky Sports: “Thật sốc, điều đó không nên xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Tôi không chắc điều này sẽ ảnh hưởng đến Medvedev như thế nào trong tương lai. Tôi nghĩ anh ấy sẽ khá xấu hổ khi bước vào phòng thay đồ và có lẽ chỉ muốn rời khỏi địa điểm thi đấu càng nhanh càng tốt. Anh ấy cũng chơi rất tốt ở Indian Wells. Anh ấy nói sân đất nện không phải sở trường và gặp khó khăn trên mặt sân này, nhưng anh ấy từng vô địch Rome năm 2023. Nếu có thể thắng ở Rome, bạn hoàn toàn có thể chơi tốt trên sân đất nện”.