C.Ronaldo bỗng dưng mất 6 bàn thắng, FIFA vào cuộc phán xử

Với cú đúp vào lưới Al Najma trong chiến thắng 5-2 của Al Nassr vào ngày 4/4, C.Ronaldo đã nâng tỷ số bàn thắng của mình trong sự nghiệp lên con số 967 bàn. Anh chỉ còn kém cột mốc 1.000 bàn đúng 33 pha lập công.

Tuy nhiên, gần đây, một số trang thống kê như SofaScore và Transfermarkt chỉ ghi nhận cầu thủ người Bồ Đào Nha có 961 bàn thắng. Chính vì vậy dấy lên nhiều tranh cãi liên quan tới thành tích của CR7.

Lý do bởi các trang thống kê này không tính 6 bàn thắng của siêu sao số 7 ở cúp Ả rập 2023 vì coi đây là giải đấu giao hữu. Từ đó, nhiều tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng FIFA không công nhận những bàn thắng này và cũng không tính danh hiệu của C.Ronaldo.

Trước tình hình đó, FIFA đã đưa ra phán quyết: “Cúp Ả rập 2023 là giải đấu thuộc hệ thống chính thức. Điều này đồng nghĩa rằng 6 bàn thắng của C.Ronaldo vẫn được công nhận hợp lệ, qua đó chấm dứt mọi tranh cãi liên quan”.

FIFA cũng xác nhận thành tích ghi bàn ấn tượng của C.Ronaldo trong năm 2023. Theo đó, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới xác nhận CR7 đã ghi 54 bàn thắng trong năm dương lịch này. Anh chính là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong năm 2023.

FIFA là cơ quan có thẩm quyền cao nhất để công nhận thành tích của các cầu thủ. Như vậy, C.Ronaldo vẫn đang tiến tới cột mốc 1.000 bàn thắng. Dù đã bước sang tuổi 41 nhưng CR7 vẫn thi đấu vô cùng ấn tượng. Sau 23 trận đấu ra sân ở mùa giải này, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ghi tới 23 bàn thắng.

Anh đang hướng tới chức vô địch Saudi Arabia lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Al Nassr. Ở mùa giải này, Al Nassr đang đứng đầu trên bảng xếp hạng với 70 điểm sau 27 trận đấu, nhiều hơn đội xếp thứ hai là Al Hilal 5 điểm.