Sinner lên ngôi Miami Open, viết lại lịch sử Masters 1000

Jannik Sinner đã đánh bại Jiri Lehecka với tỷ số 6-4, 6-4 trong trận chung kết trên mặt sân cứng. Chiến thắng này giúp Sinner trở thành tay vợt nam đầu tiên kể từ Roger Federer năm 2017 vô địch cả Indian Wells Masters và Miami trong cùng một mùa giải. Đáng chú ý hơn, Sinner là người đầu tiên làm được điều này mà không để thua bất kỳ set nào ở cả hai giải đấu.

“Điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Lần đầu tiên giành Sunshine Double thật không thể tin nổi. Đây là điều tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được vì quá khó. Nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã làm được, nên tôi rất hạnh phúc”, Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Sinner nhận danh hiệu vô địch Miami Open 2026 (Ảnh: Getty).

Phong độ áp đảo của Sinner đã nâng chuỗi thắng của anh lên 34 set liên tiếp ở cấp độ ATP Masters 1000, kéo dài từ Paris Masters năm ngoái. Anh cũng cải thiện thành tích mùa này lên 19 thắng, 2 thua.

Trận chung kết đã bị hoãn 90 phút vì mưa. Tuy nhiên, khi trở lại, Sinner nhanh chóng gây sức ép lên Lehecka, tay vợt chưa từng mất game giao bóng nào trước đó tại giải, khi cứu thành công cả 9 break-point trong 5 trận. Sinner đã bẻ game giao bóng thứ hai của đối thủ và tạo ra tổng cộng 11 cơ hội bẻ game.

Lehecka từng nỗ lực đáp trả khi dẫn 0/40 ở game giao bóng kế tiếp của Sinner, nhưng tay vợt Italy đã ghi liền 5 cú giao bóng một thành công để thoát hiểm.

Sinner không để mất thế trận. Ở set đầu, anh không thua bất kỳ điểm nào sau giao bóng một (16/16). Mưa lại xuất hiện ở đầu set hai khiến trận đấu gián đoạn thêm gần 90 phút. Bước ngoặt đến ở game thứ 9, khi Lehecka đánh hỏng một cú thuận tay đơn giản, trao cho Sinner cơ hội bẻ game và tay vợt số hai thế giới đã tận dụng thành công.

Trong suốt 1 giờ 33 phút thi đấu, Sinner chiếm ưu thế ở các pha bóng thuận tay, buộc Lehecka phải đánh bóng ở vị trí cao khó chịu. Dù tay vợt CH Séc ghi điểm tốt trên lưới (13/19), điều đó không đủ để ngăn cản một Sinner gần như hoàn hảo.

“Tôi cố gắng giữ sự ổn định trong điều kiện thi đấu rất khác nhau hôm nay, mặt sân khá nặng nên rất khó để xuyên phá đối thủ. Tôi tập trung ở những thời điểm quan trọng và rất vui khi mang chiếc cúp này về nhà”, Sinner nói thêm.

Đây là danh hiệu Masters 1000 thứ 7 trong sự nghiệp của Sinner. Anh hiện còn kém tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz 1.190 điểm trên bảng xếp hạng trực tiếp của ATP, sau một tháng thi đấu bùng nổ. Tay vợt 24 tuổi lần đầu vô địch Indian Wells và trở thành người thứ 8 trong lịch sử hoàn tất Sunshine Double, sau những tên tuổi lớn như Novak Djokovic và Federer, những người từng nhiều lần đạt thành tích này.

Ở phía bên kia, Lehecka (24 tuổi) lần đầu góp mặt ở chung kết Masters 1000 và dự kiến sẽ vươn lên vị trí số 14 thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp.