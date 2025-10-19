Mbeumo, Maguire tỏa sáng giúp Man Utd hạ gục Liverpool

Man Utd đã chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trên sân Anfield, giành chiến thắng đầu tiên trước Liverpool kể từ tháng 1/2016 và thu hẹp khoảng cách với nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh xuống còn 2 điểm.

Dù gặp nhiều khó khăn với chuỗi 8 trận sân khách gần nhất không thắng tại Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" đã có khởi đầu như mơ tại Anfield. Chỉ sau 62 giây, đoàn quân của Ruben Amorim đã vươn lên dẫn trước. Bruno Fernandes chuyền bóng sang cánh phải cho Amad Diallo, cầu thủ người Bờ Biển Ngà kiến tạo để Bryan Mbeumo vượt qua Giorgi Mamardashvili, ghi bàn thắng sớm thứ hai trong lịch sử đối đầu tại Ngoại hạng Anh giữa hai đội.

Mbeumo ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số.

Liverpool tỏ ra vô cùng tức giận khi Alexis Mac Allister nằm sân vì chấn thương đầu trong lúc Man Utd ghi bàn sau pha va chạm với Virgil van Dijk, nhưng trọng tài đã quyết định không dừng trận đấu.

Sau khởi đầu chậm chạp, Liverpool dần lấy lại thế trận và suýt có bàn gỡ hòa ở phút 21, khi Cody Gakpo tạo khoảng trống rồi tung cú sút trúng cột dọc xa. Man Utd đáp trả ngay lập tức, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi đường chuyền của Amad tìm đến Fernandes ở rìa vòng cấm, nhưng cú sút của tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng đi trúng cột dọc.

Hàng thủ đội chủ nhà tỏ ra lúng túng và có vẻ như sẽ thủng lưới mỗi khi Man Utd tấn công. Mbeumo bị Mamardashvili từ chối, trước khi thủ môn người Georgia cản phá cú sút tiếp theo của Mason Mount. Gakpo chứng kiến một quả tạt đổi hướng trúng khung gỗ, trước khi Alexander Isak bị Senne Lammens từ chối với một pha cứu thua xuất sắc, giúp đội của Amorim giữ vững lợi thế khi hiệp một khép lại.

Không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, Liverpool một lần nữa bị khung gỗ từ chối khi Gakpo thực hiện cú sút quyết đoán từ bên trái trong vòng cấm. Thủ thành Lammens chỉ biết đứng nhìn, nhưng cột dọc lại ngăn cản tiền đạo người Hà Lan ghi bàn.

Cả Amorim và Arne Slot đều thực hiện ba sự thay đổi người vào khoảng phút 60, khiến trận đấu nhanh chóng trở nên giằng co. Liverpool gạt bỏ sự thận trọng, đẩy cao đội hình dồn ép Man Utd. Cách tiếp cận này mang lại hiệu quả, khi đường căng ngang của Federico Chiesa tạo cơ hội để Gakpo đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 ở phút 78.

Gakpo ghi bàn vào lưới Man Utd mang về bàn gỡ hòa cho Liverpool.

Bàn gỡ của cầu thủ người Hà Lan khiến Anfield bùng nổ, các cổ động viên cổ vũ cuồng nhiệt thúc đẩy đội nhà tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, Man Utd đã tiếp tục gây bất ngờ khi lại vượt lên dẫn trước ở phút 84 sau đường chuyền đẹp mắt của Fernandes vào vòng cấm, được Harry Maguire đánh đầu ghi bàn.

Trong khoảng thời gian còn lại, bao gồm cả 8 phút bù giờ, Liverpool một lần nữa dồn lên tấn công, nhưng "Quỷ đỏ" đã phòng ngự xuất sắc để giành hai chiến thắng liên tiếp đầu tiên dưới thời Amorim tại Ngoại hạng Anh. Thất bại trước Man Utd kéo dài chuỗi trận thua liên tiếp của Liverpool tại Ngoại hạng Anh lên con số ba - và bốn nếu tính trên mọi đấu trường.