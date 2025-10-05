HLV Amorim tuyên bố đanh thép sau chiến thắng quý giá của Man Utd

Tối 4/10, Man Utd đã giành chiến thắng quý giá với tỷ số 2-0 trước Sunderland nhờ những bàn thắng của Mason Mount và Benjamin Sesko. Chiến thắng này giúp Quỷ đỏ giảm đi phần nào sức ép sau trận thua bạc nhược trước Brentford.

Sau trận đấu, Mount khẳng định toàn đội “100% đứng về phía HLV”, song Amorim cho rằng lời nói là chưa đủ, ông muốn các học trò thể hiện điều đó bằng tinh thần chiến đấu trên sân.

Mount ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd trước Sunderland (Ảnh: Getty).

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói: “Chúng ta cần chứng minh bằng hành động. Tôi biết họ muốn làm hết sức mình và họ không muốn đội bóng phải thay HLV liên tục. Nhưng như tôi đã nói trong tuần này, nếu họ muốn đứng về phía HLV, nghĩa là phải chiến đấu đến cùng, sẵn sàng dốc hết sức trong từng pha chuyển trạng thái”.

HLV Amorim thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều việc phải làm sau chiến thắng trước Sunderland: “Khi nhìn lại, chúng tôi đều hiểu rằng mình có thể làm tốt hơn nữa. Điều đó cần được thể hiện không chỉ ở Old Trafford, mà cả trên sân khách”.

Sau kỳ nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia , thầy trò Amorim sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn tới Anfield của Liverpool. Đây là nơi ông vẫn chưa thể giành được hai chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh kể từ khi nhậm chức.

HLV Amorim thừa nhận: “Chúng tôi chưa có sự ổn định. Vấn đề là sau mỗi chiến thắng, chúng tôi không thể duy trì cùng một tinh thần thi đấu khi hành quân tới sân khách. Điều đó thật sự khó chịu và tôi mong đội bóng sẽ mang phong độ này đi xa hơn nữa”.

Một điểm sáng khác của Man Utd trong trận đấu này là màn ra mắt ấn tượng của thủ môn trẻ Senne Lammens. Thủ thành người Bỉ giữ sạch lưới ngay trận đầu tiên khoác áo đội bóng.

Tuy nhiên, HLV Amorim nhanh chóng cảnh báo học trò mới không nên tự mãn: “Đây mới chỉ là một trận đấu. Cậu ấy cần tiếp tục nỗ lực, vì ở câu lạc bộ này, mọi thứ không bao giờ dễ dàng nhưng tôi hài lòng. Cậu ấy thi đấu bình tĩnh, tự tin và nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ các đồng đội”.

HLV Amorim yêu cầu các học trò thể hiện sự ủng hộ dành cho mình (Ảnh: Getty).

Mason Mount, người mở tỷ số trong trận đấu, cũng nhấn mạnh rằng chiến thắng này chỉ là bước khởi đầu cho hành trình trở lại của Man Utd: “Sau trận thắng Chelsea, chúng tôi từng nghĩ rằng đó là bước ngoặt, nhưng rồi thất bại trước Brentford khiến mọi thứ sụp đổ.

Lần này, chúng tôi phải thực sự xây dựng từ đây. Toàn đội sẽ làm việc chăm chỉ trong kỳ nghỉ, hướng tới mục tiêu giành hai, rồi ba chiến thắng liên tiếp để áp sát nhóm dự Champions League”.

Còn Benjamin Sesko, bản hợp đồng trị giá 73,7 triệu bảng, ghi bàn thứ hai liên tiếp và lần đầu tiên ăn mừng tại Old Trafford, không giấu được cảm xúc: “Bầu không khí sau bàn thắng thật không thể tin nổi. Tôi đã mơ về khoảnh khắc này từ rất lâu, đó là được ghi bàn và ăn mừng trước khán đài Old Trafford. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực”.