Vinicius và Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid tạm soán ngôi Barcelona

Sau thất bại 2-5 trước Atletico tuần trước, Real Madrid đã hụt hơi trong cuộc đua ngôi đầu bảng với Barcelona. Đoàn quân HLV Xabi Alonso cần chiến thắng trước Villarreal nếu không muốn bị Barcelona bỏ xa.

Villarreal giữ được kết quả hòa 0-0 sau khi kết thúc hiệp 1 (Ảnh: Getty).

Real Madrid tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Guler, Mastantuono, Vinicius, Mbappe. Đội chủ nhà liên tục ép sân và đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Tuy nhiên, hàng thủ Vilarreal vẫn đứng vững trước sức ép từ đối thủ. Các ngôi sao Real Madrid gần như không có cơ hội tiếp cận vòng cấm, khi “Tàu ngầm vàng” quyết định chơi rắn để che chắn cho khung thành của thủ môn Tenas.

Thậm chí nếu thủ môn Courtois không chơi xuất sắc trong khung gỗ, Real Madrid đã bị thủng lưới và hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Xabi Alonso tăng tốc và họ đã nhanh chóng cho thấy sự sắc bén.

Phút 47, từ đường kiến tạo của Mbappe, Vinicius mở tỷ số cho Real Madrid với cú dứt điểm có phần may mắn, bóng chạm chân hậu vệ Villarreal đổi hướng đi vào lưới.

Mbappe và Vinicius lập công trong chiến thắng của Real Madrid (Ảnh: Getty).

Đến phút 69, ngôi sao người Brazil mang về quả phạt đền cho Real Madrid sau pha đột phá kỹ thuật. Trên chấm 11m, Mbappe bất ngờ nhường Vinicius để đồng đội hoàn tất cú đúp và anh không mắc sai lầm, giúp Real Madrid dễ dàng dẫn trước 2-0.

Đội khách chơi nỗ lực ở những phút tiếp theo và Mikautadze rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Villarreal ở phút 73. Tuy nhiên 4 phút sau, Villareal gặp bất lợi do chơi thiếu người khi Santiago Mourino nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Phút 81, Mbappe dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-1 cho Real Madrid. “Kền kền trắng” tạm thời dẫn đầu La Liga với 21 điểm/8 trận, tuy nhiên vị trí này sẽ thay đổi nếu Barcelona (19 điểm) thắng Sevilla ở vòng 8 vào đêm nay.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Guler, Mastantuono, Vinicius, Mbappe.

Bàn thắng: Vinicius (47', pen 69'), Mbappe (81').

Villarreal: Tenas, Mourino, Veiga, Marin, Cardona, Buchanan, Partey, Gueye, Moleiro, Oluwaseyi, Comesana.

Bàn thắng: Mourino (Villarreal, 77').