Mbappe tỏa sáng, Pháp đánh bại Brazil với 10 người

Khán giả trên sân vận động Gillette (Mỹ) đã được chứng kiến màn tái hiện trận chung kết World Cup 1998 huyền thoại. Đây được coi như một bài kiểm tra hạng nặng để hai chiến lược gia lão luyện Carlo Ancelotti và Didier Deschamps rà soát lực lượng trước khi bước vào chiến dịch chinh phục cúp vàng tại Bắc Mỹ.

Mbappe ghi bàn vào lưới Brazil (Ảnh: Getty).

Trận đấu diễn ra kịch tính ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi Brazil nỗ lực áp đặt lối chơi, đội tuyển Pháp lại cho thấy sự lỳ lợm và tính hiệu quả đáng kinh ngạc.

Phút 32, từ một pha phản công mẫu mực, Ousmane Dembele thực hiện đường chọc khe xé toang hàng thủ Selecao. Kylian Mbappe thoát xuống đầy tốc độ, thực hiện pha lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Ederson, mở tỷ số cho đội tuyển Pháp.

Bàn thắng này không chỉ giúp Mbappe đập tan những nghi ngại về chấn thương mà còn đưa anh tiến gần hơn tới kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp của Olivier Giroud.

Cao trào của trận đấu được đẩy lên ở phút 55 khi trung vệ Dayot Upamecano nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Tưởng chừng lợi thế quân số sẽ giúp Brazil lật ngược thế cờ, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại.

Brazil thua đội tuyển Pháp dù thi đấu hơn người (Ảnh: Getty).

Phút 65, trong một pha dàn xếp tấn công sắc sảo, tài năng trẻ Michael Olise kiến tạo thuận lợi để Hugo Ekitike dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0. Sự lúng túng của hàng thủ Brazil và sự thiếu đột biến của những ngôi sao như Vinicius Junior đã khiến đội bóng áo vàng xanh hoàn toàn bất lực trước lối chơi phòng ngự phản công khoa học của HLV Deschamps.

Phải đến phút 78, nỗ lực muộn màng của Brazil mới được cụ thể hóa bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Gleison Bremer sau một tình huống lộn xộn. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì thầy trò HLV Ancelotti làm được trong một ngày mà thủ thành Mike Maignan đã chơi quá xuất sắc.

Chiến thắng 2-1 trong thế thiếu người là động lực lớn để thầy trò HLV Deschamps sẵn sàng cho hành trình xưng vương vào mùa hè tới. Ngược lại, thất bại này như "gáo nước lạnh" cần thiết đối với HLV Ancelotti.

Brazil vẫn còn quá nhiều điều phải làm, đặc biệt là bài toán gắn kết các ngôi sao trên hàng công và cải thiện khả năng dứt điểm trước thềm World Cup 2026.