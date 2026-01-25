Mbappe giúp Real Madrid tạm soán ngôi đầu bảng của Barcelona

Hành quân đến sân El Madrigal của Villarreal, Real Madrid quyết tâm giành trọn 3 điểm để đua vô địch La Liga. HLV Arbeloa sử dụng đội hình thiên về tấn công với Bellingham đá phía sau hai tiền đạo Mbappe, Vinicius.

Real Madrid thi đấu không thực sự hiệu quả ở hiệp 1 (Ảnh: Reuters).

Real Madrid nhập cuộc chủ động nhưng Villarreal mới là đội có cơ hội đầu tiên khi Buchanan suýt mở tỷ số cho đội chủ nhà sau cú dứt điểm nhanh. Real Madrid có cơ hội khi Guler đi bóng qua 3 cầu thủ Villarreal nhưng cú sút của ngôi sao Thổ Nhĩ Kỳ không thể đánh bại thủ môn Luiz Junior.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng được ghi, khi Villareal phòng ngự chặt chẽ khiến Real Madrid bế tắc. Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Arbeloa gia tăng áp lực và nỗ lực đó đã nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 47, Vinicius có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong để Mbappe băng vào dứt điểm nhanh, mở tỷ số 1-0 và khai thông bế tắc cho Real Madrid.

Có được bàn thắng, Real Madrid chủ động giảm nhịp độ trận đấu, họ thi đấu khá cầm chừng. Villlareal ép sân và có cơ hội gỡ hòa nhưng Gerard Moreno lại dứt điểm quá tệ trong tư thế đối mặt thủ môn Courtois ở phút 70.

Mbappe tỏa sáng với cú đúp vào lưới Villarreal (Ảnh: Reuters).

Real Madrid nỗ lực tấn công ở cuối trận và ở phút bù giờ, Mbappe bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền đạo người Pháp tự mình thực hiện quả penalty và ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho Real Madrid.

Đánh bại Villarreal 2-0, Real Madrid tạm chiếm ngôi đầu bảng La Liga với 51 điểm, hơn đội nhì bảng Barcelona 2 điểm. Đoàn quân HLV Hansi Flick sẽ lấy lại vị trí dẫn đầu nếu thắng Oviedo ở vòng 21 La Liga vào tối nay.

Đội hình thi đấu

Villarreal: Luiz Junior, Navarro, Foyth (Rafa Marin 23'), Veiga, Padraza, Buchanan (Nicolas Pepe 70'), Parejo (Partey 77'), Gueye, Moleiro, Moreno (Oluwaseyi 70'), Mikautadze (Ayoze Perez 77').

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carrecas, Guler (Brahim Diaz (80'), Camavinga, Bellingham, Mastantuono (Gonzalo Garcia 74'), Mbappe, Vinicius.

Bàn thắng: Mbappe (47', 90'+4).