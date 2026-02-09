Mbappe lập công, Real Madrid đánh bại Valencia

Hành quân đến sân Mestalla của Valencia, Real Madrid đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. HLV Arbeloa có những điều chỉnh về đội hình ra sân khi các tiền đạo Guler, Mbappe, Gonzalo đá chính từ đầu.

Real Madrid gặp nhiều khó khăn ở hiệp 1 (Ảnh: Getty).

Real Madrid quyết tâm tìm bàn thắng ngay trong hiệp một và họ gây ra sức ép lớn về phía khung thành của Valencia. Nhiều cơ hội đáng chú ý đến với Real Madrid ở hiệp đấu này, tuy nhiên Mbappe và Gonzalo đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Sức ép được Real Madrid duy trì ở hiệp 2 và đến phút 65, Carreras nỗ lực đi bóng, khiến hậu vệ đối phương truy cản bất thành. Carreras tận dụng tình huống lộn xộn dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải tung lưới Valencia, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid..

Valencia cố gắng gỡ hòa nhưng họ tỏ ra khá thiếu may mắn trong dứt điểm. Real Madrid nỗ lực ghi thêm bàn để kết liễu đối thủ khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và căng thẳng.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Real Madrid tìm được bàn thứ 2 ở phút 90+1. Diaz phá bẫy việt vị, thoát xuống và căng ngang thuận lợi cho Mbappe ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid.

Mbappe ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid (Ảnh: Getty).

Giành trọn vẹn 3 điểm trên sân Mestalla, Real Madrid tiếp tục xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga với 57 điểm, kém đội đầu bảng Barcelona một điểm sau vòng 23.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Atletico nhận thất bại 0-1 trên sân nhà Metropolitano trước Real Betis, với bàn thắng duy nhất của Antony ở phút 28.

Đội hình thi đấu

Valencia: Dimitrievski, Nunez, Comert, Copete, Gaya, Rioja, Beltran, Pepelu, Ugrinic, Danjuma, Duro.

Real Madrid: Courtois, Jimenez, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Guler, Mbappe, Gonzalo.

Bàn thắng: Carreras 65', Mbappe 90+1'.