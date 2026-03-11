Pep Guardiola nhắc nhở học trò, Arbeloa thừa nhận khó khăn

Dù Man City đang sở hữu phong độ ấn tượng với chuỗi 11 trận bất bại, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi hành quân đến sân Bernabeu (Madrid, Tây Ban Nha). Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã dành phần lớn thời gian để khích lệ tinh thần các học trò.

HLV Pep Guardiola đang có đội hình mạnh nhất cho trận đấu với Real Madrid (Ảnh: Getty).

"Hãy cố gắng là chính mình, đối mặt với đối thủ và đừng quá nghĩ về kết quả. Nếu chúng tôi bị loại, hãy chúc mừng Real Madrid, nhưng ít nhất hãy thể hiện đúng con người của mình", HLV Pep Guardiola nhấn mạnh. Ông thừa nhận rằng nỗi sợ thất bại luôn là rào cản lớn nhất tại những sân khấu vĩ đại như Bernabeu.

Điểm tựa lớn nhất của Man City lần này chính là lực lượng. Khác với sự mệt mỏi và thiếu hụt nhân sự ở mùa giải trước, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang có trong tay những quân bài tốt nhất, đặc biệt là sự hiện diện của tiền đạo Erling Haaland, người đã lỡ hẹn với chuyến đi đến Madrid năm ngoái.

Ở bên kia chiến tuyến, tân HLV Alvaro Arbeloa đang phải đối mặt với bài toán nhân sự vô cùng nan giải. Real Madrid bước vào trận đấu quan trọng này với bản danh sách bệnh binh kéo dài từ Kylian Mbappe, Jude Bellingham đến Rodrygo và Eder Militao.

Dù thừa nhận Kylian Mbappe đã có những tiến triển tích cực trong việc hồi phục chấn thương đầu gối, nhưng khả năng đá chính của tiền đạo người Pháp vẫn là một dấu hỏi lớn.

Mbappe nhiều khả năng không ra sân trong trận đấu với Man City (Ảnh: Getty).

HLV Arbeloa cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ lẫn cảnh giác trước người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến: "Dù bạn có phân tích kỹ đến đâu, Pep Guardiola luôn có những phương án khác biệt. Bạn phải chuẩn bị cho mọi biến thể khi đối đầu với ông ấy".

Dù đang thất thế tại La Liga trước Barcelona, nhưng Champions League luôn là thánh địa của Real Madrid. HLV Arbeloa khẳng định đội bóng của ông sẽ tiếp cận trận đấu bằng tham vọng lớn nhất để tìm kiếm lợi thế trước trận lượt về tại Etihad.

Trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League 2025-26 giữa Real Madrid và Man City sẽ diễn ra vào lúc 3h ngày 12/3 trên sân vận động Bernabeu (Tây Ban Nha).