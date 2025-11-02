Mbappe lập cú đúp, Real Madrid thắng đậm Valencia và hơn Barcelona 8 điểm

Tiếp đón Valencia trên sân nhà Bernabeu ở vòng 11 La Liga, Real Madrid sử dụng đội hình thiên về tấn công với Bellingham, Vinicius, Mbappe. Real Madrid nhanh chóng dồn đội hình lên tấn công khiến hàng thủ Valencia mắc sai lầm.

Real Madrid lập cú đúp trong chiến thắng của Real Madrid (Ảnh: Getty).

Phút 17, Tarrega để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến Valencia phải chịu phạt đền. Ở chấm 11m, Mbappe dứt điểm thành công và giúp Real Madrid dẫn trước 1-0.

Đến phút 31, Bellingham chuyền bóng thông minh, Guler tiếp nhận và sau đó tạt bóng vào để Mbappe dứt điểm tung lưới Valencia, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Sức ép của Real Madrid tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 42 khi Correia phạm lỗi với Carreras trong vòng cấm. Vinicius được trao cơ hội nhưng anh không thắng được thủ môn Agirrezabala trên chấm 11m.

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, Bellingham đột phá kỹ thuật sau đó vung chân dứt điểm đưa bóng vào góc hiểm, nâng tỷ số lên 3-0 cho đoàn quân HLV Xabi Alonso. Sang hiệp hai, Real Madrid chơi chậm rãi nhưng họ vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Valencia bất lực trước sức mạnh tấn công của Real Madrid (Ảnh: Getty).

Real Madrid thi đấu ung dung nhưng họ vẫn kịp ghi bàn thứ 4 vào phút 82. Carreras dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, đưa bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Agirrezabala dù bay người hết cỡ nhưng cũng không thể cản phá, ấn định chiến thắng 4-0 cho Real Madrid.

Đánh bại Valencia 4-0 trên sân Bernabeu, Real Madrid xây chắc ngôi đầu La Liga với 30 điểm trong tay, hơn đội xếp thứ 2 là Villarreal tới 7 điểm và hơn Barcelona đến 8 điểm.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Valverde, Tchouameni, Guler, Mastantuono, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

Bàn thắng: Mbappe 19', 31' (Guler), Bellingham 44' (Valverde), Carreras 82'

Valencia: Agirrezabala, Correia, Tarrega, Copete, Gaya, Rioja, Pepelu, Santamaria, Lopez, Beltran, Danjuma.