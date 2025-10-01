Mbappe lập hat-trick, Real Madrid thắng tưng bừng tại Kazakhstan

Real Madrid chịu nhiều áp lực sau khi thua Atletico 2-5 ở La Liga và họ cần chiến thắng tưng bừng trong chuyến hành quân đến Kazakhstan. HLV Xabi Alonso tung ra sân đội hình với các ngôi sao tấn công như Guler, Vinicius, Mbappe.

Mbappe lập hat-trick trong chiến thắng của Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Với đẳng cấp vượt trội, Real Madrid không gặp khó khăn để áp đảo Kairat Almaty. Đại diện Kazakhstan gần như chỉ phòng ngự co cụm trước sức ép liên tục của Real Madrid.

Sau khi phung phí hàng loạt cơ hội, Real Madrid nhanh chóng tạo nên sự khác biệt ở phút 25. Hậu vệ Kairat đánh đầu chuyền về thiếu quan sát, Mastantuono chớp thời cơ cướp bóng, buộc thủ môn 18 tuổi Kalmurza phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Real Madrid được hưởng phạt đền và Mbappe dễ dàng giúp Real Madrid dẫn trước 1-0. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Real Madrid tạo ra nhiều cơ hội nhưng Mbappe, Vinicius đều dứt điểm khá vô duyên.

Sang hiệp 2, Real Madrid tiếp tục tăng tốc và Kairat gần như chỉ biết dồn toàn đội hình về phòng ngự. Phút 52, pha phá bóng của thủ môn Courtois vô tình trở thành đường kiến tạo cho Mbappe nhân đôi cách biệt lên thành 2-0.

Real Madrid đang thể hiện phong độ thăng hoa ở sân chơi Champions League (Ảnh: Reuters).

Đoàn quân HLV Xabi Alonso càng chơi càng thăng hoa, phút 73, Rodrygo đột phá trung lộ và phối hợp với Guler. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ kiến tạo để Mbappe hoàn tất cú hat-trick, đưa tỷ số lên thành 3-0 cho "Kền kền trắng".

10 phút sau, chính Rodrygo thực hiện pha kiến tạo, giúp một cầu thủ khác vào sân từ ghế dự bị là Camavinga lập công. Cơn ác mộng của Kairat khép lại ở phút 90+3, khi Brahim Diaz ấn định chiến thắng tưng bừng 5-0 cho Real Madrid.

Toàn thắng cả hai trận mở màn vòng bảng UEFA Champions League, Real Madrid tiếp tục củng cố vị trí thứ hai của mình. Thầy trò HLV Xabi Alonso tự tin trước màn so tài với Villarreal ở vòng 8 La Liga cuối tuần này.

Đội hình thi đấu

Kairat Almaty: Kalmurza, Mata, Sorokin, Martynovich, Tapalov, Arad, Kasabulat, Gromyko, Jorginho, Mrynskiy, Satpaev

Real Madrid: Courtois, Fran Garcia, Asencio, Huijsen, Alaba, Guler, Ceballos, Tchouameni, Mastantuono, Vinicius, Mbappe.

Bàn thắng: Mbappe 25', 52', 73', Camavinga 83', Brahim Diaz 90+3'.