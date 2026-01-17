Mbappe ghi bàn, Real Madrid tạm thoát khỏi khủng hoảng

Real Madrid đang trải qua giai đoạn khó khăn, họ thua Barcelona ở chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha và vừa bị loại ở vòng 1/8 Cúp Nhà vua bởi đội bóng hạng dưới Albacete. Sau khi sa thải HLV Xavi Alonso, Real Madrid chưa lấy lại được sức mạnh dưới thời HLV Arbeloa.

Real Madrid gặp nhiều khó khăn ở hiệp 1. Ảnh: Reuters).

Tiếp đón Levante ở vòng 20 La Liga, Real Madrid đặt mục tiêu chiến thắng và dồn đội hình lên tấn công. Tuy nhiên trong hiệp 1, hàng công Real Madrid vấp phải sự chống trả kiên cường của Levante cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Mathew Ryan.

Các chân sút Vinicius Junior, Jude Bellingham và Kylian Mbappe đều có cơ hội, nhưng họ lại dứt điểm quá vội vàng, để cơ hội trôi qua. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Arbeloa tiếp tục ép sân và ở phút 56, khi Arda Guler bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho Real Madrid. Trên chấm 11m, Mbappe lạnh lùng dứt điểm vào chính giữa khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

Sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, Real Madrid giải tỏa áp lực và tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 65, từ một quả phạt góc của Arda Guler, trung vệ trẻ Raul Asencio bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Mbappe ghi bàn trong chiến thắng của Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Những phút cuối, Real Madrid tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, nhưng xà ngang và sự xuất sắc của thủ môn Ryan ngăn đội chủ nhà có thêm bàn thắng.

Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trước Levante cũng giúp Real Madrid vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện tại. Real Madrid tiếp tục củng cố vị trí thứ hai La Liga với 48 điểm và kém đội đầu bảng Barcelona đúng một điểm.