Real Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà vua sau khi sa thải HLV Xabi Alonso

Thất bại khó tin trước đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhì đã phơi bày sự rệu rã của "Kền kền trắng" ngay sau quyết định thay HLV trưởng. Dù sở hữu dàn sao đắt giá, Real Madrid vẫn thi đấu rời rạc, thiếu sức sống và liên tục mắc những sai lầm sơ đẳng ở hàng phòng ngự.

Real Madrid có trận thua khó tin trước đối thủ đến từ giải hạng nhì (Ảnh: Getty).

Dù được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ, đoàn quân của tân HLV Arbeloa lại trình diễn một lối đá bế tắc xuyên suốt hiệp một. Phút 42, xuất phát từ một tình huống cố định của Albacete, tiền đạo Villar có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, xé toang mành lưới Real Madrid trong sự ngỡ ngàng của các Madridista.

Nhận bàn thua trước, Real Madrid ngay lập tức ổn định đội hình và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 45+3 nhờ công của tài năng trẻ Mastantuono, qua đó, giải tỏa áp lực đè nặng cho đội khách trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, kịch bản bế tắc của Real Madrid vẫn không được cải thiện. Trong ngày thiếu vắng “ngòi nổ” Kylian Mbappe, lối chơi của đội khách trở nên chậm chạp và nghèo nàn ý tưởng.

Hệ quả đến ở phút 82, từ một pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Real Madrid đã tạo cơ hội vàng cho Betancor. Cầu thủ vào sân thay người này tung cú vô lê đập đất hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 và đẩy "Kền kền trắng" vào thế chân tường.

Kịch tính đẩy lên cao trào khi trận đấu bước vào những phút bù giờ. Phút 90+1, Gonzalo Garcia thắp lại hy vọng cho Real Madrid bằng pha đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa 2-2.

Tuy nhiên, niềm vui của tân HLV Arbeloa chẳng được bao lâu. Phút 90+5, từ một pha phản công chớp nhoáng, Betancor hoàn tất cú đúp cá nhân, ấn định chiến thắng chấn động 3-2 cho Albacete. Kết quả trên khiến Real Madrid chính thức bị loại khỏi Cúp Nhà vua năm nay.

HLV Arbeloa có màn ra mắt đầy thất vọng (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, thất bại nghiệt ngã này diễn ra ngay sau khi thượng tầng sân Bernabeu vừa trải qua biến động dữ dội với quyết định sa thải HLV Xabi Alonso sau khi để thua bạc nhược Barcelona tại Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Việc liên tiếp gục ngã tại hai đấu trường quan trọng chỉ trong thời gian ngắn cho thấy "Kền kền trắng" đang rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Sự bất ổn từ băng ghế chỉ đạo cho đến phong độ trên sân cỏ đang đẩy đội bóng Hoàng gia vào một trong những giai đoạn sóng gió nhất của mùa giải.