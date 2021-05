Man Utd vào chung kết Europa League: Bảo bối thần kỳ…

Dân trí Edinson Cavani được xem là "bảo bối thần kỳ". Sự xuất hiện của cầu thủ này giống như món quà, giúp Man Utd làm nên kỳ tích…

"Sát thủ" không gian

Sau trận đấu với AS Roma, HLV Solskjaer gật đầu tấm tắc: "Màn trình diễn của Cavani cho thấy vì sao chúng tôi muốn cậu ấy ở lại Old Trafford". Trong ngày Man Utd thất bại trước AS Roma, ngôi sao người Uruguay đã biến Olimpico trở thành sân khấu của riêng mình.

Cavani cho thấy khả năng chọn vị trí quá siêu hạng của mình.

Hai bàn thắng của Cavani chỉ càng tô điểm khả năng Man Utd đi tiếp? Câu trả lời là không. Ở góc độ nào đó, nó có ý nghĩa vô cùng lớn. Bởi lẽ, nó xuất hiện kịp thời để kịp ngăn chặn đà hưng phấn của các cầu thủ AS Roma.

Trong ngày mà mọi vị trí của Man Utd đều thi đấu dưới sức, chỉ có hai gương mặt mà HLV Solskjaer dành tặng lời khen. Ngoài Cavani là thủ thành De Gea. Vẫn biết rằng Man Utd đang nắm trong tay lợi thế quá lớn nhưng điều người ta không ngờ rằng họ lại thi đấu tệ đến vậy. Những sai lầm cá nhân xuất hiện dày đặc tới mức, nhiều người cho rằng nếu không có sự xuất hiện của De Gea, Man Utd chưa chắc thảnh thơi đi tiếp.

Trở lại với Cavani. Bóng đá luôn có ngôn ngữ của riêng nó (theo lời HLV Solskjaer) và Cavani đã tỏa sáng theo ngôn ngữ của riêng mình. Ở thời điểm mà vai trò của các tiền đạo cắm không quá được coi trọng, khi những tiền đạo ảo bắt đầu lên ngôi (nhìn trường hợp của Man City, Chelsea) thì sự tỏa sáng của Cavani giống như một hành động vớt vát những kỷ niệm đẹp của một thời tung hoành của "số 9" cổ điển.

Cả hai bàn thắng của Cavani vào lưới AS Roma ở Olimpico xứng đáng được xem là ví dụ điển hình về "số 9"cổ điển. Nó đều tới trong tình huống mà El Matador phá bẫy việt vị, trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán.

Huyền thoại Roy Keane từng dè bỉu rằng Man Utd không nhất thiết phải giữ chân cầu thủ 34 tuổi như Cavani. Nhưng khi mà CLB bước vào thời điểm quyết định, ngôi sao người Uruguay đã chứng minh phẩm chất "gừng càng già càng cay" của mình.

Từ kẻ đóng thế, Cavani vươn lên trở thành người hùng của Man Utd.

Đúng là Cavani tới Man Utd trong vai diễn của kẻ đóng thế. Không có quá nhiều kỳ vọng vào khả năng cầu thủ này sẽ tỏa sáng khi mà từng trải qua nửa năm trời không ra sân cho PSG vì chấn thương (trước khi tới Man Utd).

Nhưng tới lúc này, bất cứ ai cũng thừa nhận rằng Cavani chính là miếng ghép mà Man Utd còn thiếu. Đó là sự sắc sảo và kinh nghiệm. Rashford, Greenwood, Martial có thể nổi danh ở thời điểm này nhưng sẽ còn rất lâu nữa, họ mới có được sự sắc sảo như vậy. Nói đúng hơn, họ là sản phẩm của thế hệ mới, nơi mà những tiền đạo có thể thi đấu ở nhiều vai trò khác nhau.

Những tiền đạo như Cavani từng có thời được ví như "sát thủ không gian", tức là họ có thể chọn vị trí cực tốt, để kết liễu đối thủ. "Số 9" một thời của Man Utd, Berbatov từng nói về Cavani: "Khả năng chiếm lĩnh không gian của Cavani quá lợi hại. Với những số 9 điển hình, họ có quyền ích kỷ một chút để kết liễu đối thủ. Rất khó để tìm được người chọn vị trí tốt như Cavani trong vòng cấm".

"Ngọn lửa" Cavani rực cháy lần cuối

Trong cuốn truyện tranh nổi tiếng Doraemon, chú mèo máy tới từ tương lai chỉ cần thò tay vào chiếc túi thần kỳ là có thể lấy ra những bảo bối. Mỗi bảo bối được lấy ra đã đưa người đọc bước vào thế giới đầy màu sắc khác nhau.

Cavani dường như là bảo bối cuối cùng được HLV Solskjaer lấy ra, ở giai đoạn quyết định mùa giải. Nó càng chứng minh một thực tế rằng, bất kỳ bảo bối nào đều có giá trị sử dụng của riêng nó.

Cavani đang rực cháy lần cuối vì danh hiệu cúp châu Âu.

Ở thời điểm mà những cầu thủ trẻ hơn của Man Utd đang có dấu hiệu chững lại (khi phải cày ải căng thẳng), Cavani lại bất ngờ phát huy tác dụng. Điều đáng mừng hơn, Man Utd không mất bất kỳ đồng nào để có được bảo bối này.

Ở tuổi 34, Cavani đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Anh hiểu được giá trị của thành công cũng như thất bại. Vì lẽ đó, trong thời khắc cuối cùng của sự nghiệp, người ta thấy Cavani càng khát khao rực cháy hơn.

Có điều ít ai ngờ rằng, El Matador chưa giành danh hiệu cúp châu Âu nào trong sự nghiệp. Thành tích tốt nhất của cầu thủ này là á quân ở Champions League mùa trước. Có lẽ, trong ánh mắt của Cavani, người ta thấy được khát vọng như ở tuổi 20.

Tất nhiên, Cavani không còn sung sức để có thể cày ải mọi trận đấu như lứa cầu thủ trẻ. Nhưng mỗi lần ra sân là một lần mà anh bùng cháy. Nó giống như tinh thần từ biệt danh của cầu thủ này, El Matador trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là hiệp sĩ đấu bò.

Man Utd cũng như Cavani chỉ còn 1 trận đấu nữa để làm nên kỳ tích. Chức vô địch Europa League không phải là điều gì quá lớn lao (nhất là với những CLB mạnh) nhưng nó lại vô cùng ý nghĩa với cả hai ở thời điểm này.

H.Long