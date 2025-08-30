Man Utd nhọc nhằn hạ Burnley nhờ quả phạt đền ở phút bù giờ

Man Utd cuối cùng cũng tìm thấy chiến thắng đầu tiên của mùa giải 2025-26 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính tại Old Trafford. "Quỷ đỏ" đã thắng 3-2 trước Burnley tại vòng 3 Ngoại hạng Anh, với bàn ấn định chiến thắng đến ở phút 90+7. Chiến thắng này giúp Man Utd có được 4 điểm sau 3 lượt trận và leo lên nửa trên bảng xếp hạng.

Cầu thủ Man Utd ăn mừng khi Fernandes ghi bàn (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh áp lực đè nặng lên Old Trafford sau thất bại tủi hổ trước Grimsby Town ở giữa tuần và những đồn đoán về tương lai của HLV Ruben Amorim, Man Utd khởi đầu có chút chệch choạc. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng không mất quá nhiều thời gian để tạo ra sóng gió trước cầu môn đội khách, thủ môn Martin Dubravka của Burnley phải liên tục cản phá các cú sút của Leny Yoro, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Tình huống gây tranh cãi đầu tiên của trận đấu nổ ra khi trọng tài cho Burnley hưởng phạt đền sau pha vào bóng của Mason Mount với Kyle Walker ở phút 17. Dẫu vậy, quyết định này đã bị hủy bỏ sau khi VAR can thiệp, gây ra sự chậm trễ kéo dài hơn 5 phút.

Nỗ lực tấn công của Man Utd cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 27, với bàn thắng có phần may mắn. Casemiro đánh đầu sau cú đá phạt của Fernandes, bóng dội xà ngang bật ra đập vào Josh Cullen văng vào lưới. Niềm vui mở tỷ số của Man Utd nhanh chóng bị giảm bớt khi Cunha dính chấn thương và phải rời sân.

Cunha rời sân do gặp chấn thương sau gần nửa giờ thi đấu (Ảnh: Getty).

Burnley không có nhiều cơ hội trong hiệp một, cơ hội ghi bàn đáng kể nhất của đội khách thuộc về cựu tiền vệ của Man Utd, Hannibal Mejbri, nhưng cầu thủ này lại sút bóng vọt xà ngang. Man Utd hoàn toàn có thể bước vào giờ nghỉ với tỷ số tốt hơn, đáng tiếc các chân sút của Man Utd như Mason Mount, Amad Diallo đã không thể tận dụng.

Sau giờ nghỉ, đà tấn công của Man Utd bất ngờ chững lại, và sự cải thiện của Burnley đã giúp họ có bàn gỡ hòa. Phút 56, Jacob Bruun Larsen tìm thấy khoảng trống bên cánh phải và thực hiện một đường chuyền chính xác đến Lyle Foster, người đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 4/2024.

Tuy nhiên, niềm vui của Burnley chỉ kéo dài chưa đầy hai phút, khi Man Utd nhanh chóng tái lập thế dẫn trước. Dalot thực hiện chuyền ngang cho Mbeumo để tiền đạo người Cameroon ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên của "Quỷ đỏ" ghi bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Foster xuyên thủng lưới Man Utd lần hai nhưng bàn thắng bị từ chối (Ảnh: Getty).

Kịch tính trận đấu được đẩy lên khi cũng chỉ vài phút sau, Foster đã đưa bóng vào lưới của Man Utd nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định có pha phạm lỗi của đội khách. Dẫu vậy, Burnley đã tìm được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 66 khi hàng thủ của Man Utd chơi lập bập ở tình huống phạt góc, Jaidon Anthony đã nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần ghi bàn.

Gánh nặng một lần nữa đè lên những cầu thủ của Amorim khiến họ không thực sự có thể gây áp lực mạnh lên khung thành của Dubravka, dấu ấn của đội chủ nhà trong khoảng thời gian thi đấu chính thức còn lại chỉ là hai pha dứt điểm không tốt của Benjamin Sesko.

May mắn đã mỉm cười với Man Utd khi Anthony kéo Amad xuống trong vòng cấm địa ở phút bù giờ đầu tiên. Mất 5 phút để trọng tài xem lại tình huống va chạm và cho Man Utd phạt đền. Bruno Fernandes đã chuộc lỗi cho cú sút trượt 11m trước Fulham tuần trước bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Man Utd

Ảnh: Getty