Vì sao HLV Amorim quay mặt đi khi Bruno Fernandes sút phạt đền?

Man Utd vượt qua Burnley với tỷ số 3-2 nhờ quả phạt đền ở phút 90+4 trong trận đấu ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford. Thay vì theo dõi cú sút 11m của Bruno Fernandes, HLV Ruben Amorim lại chọn cách quay lưng, hướng ánh mắt về phía khán đài Old Trafford.

HLV Amorim không dám nhìn Bruno Fernandes sút phạt đền ở phút cuối trận gặp Burnley (Ảnh chụp màn hình).

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ sau trận: “Tôi không muốn nhìn vào khoảnh khắc ấy. Tôi thích ngắm hình ảnh của các cổ động viên (CĐV) ở Stretford End. Lúc đó, tôi tin rằng chúng tôi xứng đáng chiến thắng và cũng không nghĩ Bruno sẽ bỏ lỡ lần thứ hai liên tiếp”.

Bruno Fernandes chính là người từng sút hỏng phạt đền trước Fulham cuối tuần qua. Sự căng thẳng càng lớn hơn khi trước đó vài ngày, Man Utd bị loại ở Carabao Cup bởi Grimsby Town sau loạt luân lưu.

Điều đáng nói, HLV Amorim đã bị chỉ trích “hèn nhát” vì không dám nhìn các cầu thủ Man Utd thực hiện loạt sút luân lưu trước Grimsby. Tuy nhiên, tới trận gặp Burnley, ông lại tái hiện hành động tương tự.

Trọng tài quyết định thổi phạt đền ở phút 90+4 cho Man Utd sau khi VAR xác định Jaidon Anthony kéo áo Amad Diallo trong vòng cấm đã tạo nên tranh cãi lớn.

HLV Burnley, Scott Parker, chỉ trích VAR: “Trọng tài chính và trợ lý đều không cho rằng đó là lỗi, nhưng người ngồi cách xa hàng trăm cây số lại quyết định. Tôi cảm thấy tiếc cho cầu thủ và CĐV vì đáng lẽ chúng tôi đã có một điểm xứng đáng”.

HLV Amorim từng bị gọi là "kẻ hèn nhát" khi không dám nhìn Man Utd thực hiện sút luân lưu trước Grimsby (Ảnh: Getty).

Dù giành chiến thắng quan trọng, Man Utd vẫn phải đối mặt với vấn đề nhân sự. Hai trụ cột Matheus Cunha và Mason Mount đều dính chấn thương trong hiệp 1. Amorim thừa nhận lo lắng: “Mount đã cố chơi dù bị đau, còn Cunha thì phải rời sân sớm. Chúng tôi sẽ phải chờ kết quả kiểm tra”.

Trong bối cảnh tương lai của ông tại Old Trafford gần đây liên tục bị đặt dấu hỏi, Amorim khẳng định chiến thắng trước Burnley là bước ngoặt với Man Utd: “Đúng là tôi cảm xúc quá mức nên đôi khi khiến mọi chuyện phức tạp. Nhưng hôm nay là trận cầu buộc phải thắng. Chúng tôi đã thắng và cần tiến về phía trước”.