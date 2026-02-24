HLV Michael Carrick ca ngợi Sesko khi Man Utd thắng kịch tính Everton

Man Utd hạ Everton nhờ siêu phẩm của Sesko

"Tôi rất vui mừng với kết quả và tinh thần thi đấu, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và hy sinh vì nhau. Điều đó mang lại cho tôi rất nhiều động lực để tiến về phía trước.

Nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều điều tích cực hơn nữa cần phải thể hiện", HLV Michael Carrick bày tỏ sau khi Man Utd đánh bại Everton để giành lại vị trí top 4 Premier League.

Benjamin Sesko ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Man Utd đánh bại Everton (Ảnh: Getty).

Đoàn quân của HLV Michael Carrick hiện có 48 điểm, nhiều hơn Chelsea và Liverpool 3 điểm và ít hơn Aston Villa, đội xếp thứ ba, 3 điểm.

Ở chuyến làm khách trên sân của Everton, Man Utd nhập cuộc khá tốt và tạo ra sức ép lớn với đội chủ nhà trong suốt hiệp 1 nhưng thủ thành Jordan Pickford đã thi đấu xuất sắc để giữ vững mành lưới. Tuy nhiên tiền đạo vào sân thay người Benjamin Sesko đã toả sáng khi ghi bàn ở phút 71 và mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thủ môn Senne Lammens của Man Utd cũng đã có một ngày thi đấu xuất sắc, đặc biệt là pha cứu thua tuyệt vời ở phút 83 để giúp đội nhà có chuỗi 6 trận bất bại dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân sinh năm 1981 đã ca ngợi các học trò khi nỗ lực để giành chiến thắng đầy vất vả trước Everton.

"Tối nay chúng tôi phải làm việc rất vất vả. Phải dành lời khen cho Everton vì họ đã gây khó khăn. Nhưng tôi nghĩ tinh thần, cách phòng ngự của cả đội là đẳng cấp hàng đầu. Cuối cùng thì việc giữ sạch lưới là rất tuyệt vời. Nghe này, chúng ta có thể chơi tốt hơn thế, tốt hơn nhiều ở một số khía cạnh", HLV Michael Carrick cho biết.

HLV Michael Carrick giúp Man Utd có chuỗi 6 trận bất bại kể từ khi nắm quyền thay Ruben Amorim (Ảnh: Reuters).

Chiến lược gia người Anh cũng đặc biệt khen ngợi tình huống phản công nhanh để dẫn đến bàn thắng của Man Utd trong hiệp 2, khi Matheus Cunha tung đường chuyền dài từ phần sân nhà cho Mbeumo bứt tốc trước khi căng ngang cho Benjamin Sesko ghi bàn.

"Đường chuyền dài tuyệt vời từ bên phần sân nhà. Matheus Cunha phải phòng ngự khá nhiều, đặc biệt là trong hiệp hai. Đó là một đường chuyền vượt tuyến xuất sắc và những pha xử lý tiếp theo của Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đã hoàn tất bàn thắng. Chúng tôi cần một màn trình diễn của toàn đội vì áp lực mà Everton đã tạo ra.

Pha dứt điểm của Sesko cũng rất tuyệt vời. Đó là một pha dứt điểm tàn nhẫn. Cậu ấy đã ghi bàn với sự tự tin thực sự. Matheus và Bryan đã có một pha phối hợp tuyệt vời để tạo cơ hội. Man Utd có những cầu thủ có thể làm được điều đó trong những pha phản công. Rất vui mừng cho Ben, cậu ấy đã vào sân và giúp đỡ chúng tôi một lần nữa", HLV Michael Carrick tuyên bố.

Tiền đạo Benjamin Sesko cũng đã chia sẻ niềm vui sau khi góp công giúp đội nhà giành chiến thắng quan trọng để tiếp tục cuộc đua tranh suất dự UEFA Champions League mùa tới.

"Việc giành chiến thắng trong trận đấu này thực sự rất quan trọng đối với chúng tôi. Trận đấu thực sự khó khăn. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình, Everton cũng vậy. Đó là một trận chiến cân bằng 50-50 nhưng chúng tôi đã giành được chiến thắng.

Điều quan trọng là khi vào sân, tôi phải tận dụng thời gian để giúp đỡ đội bóng, dù chỉ 5 phút hay 90 phút. Chỉ cần chứng tỏ rằng tôi có thể làm được. Tôi tin tưởng vào bản thân và các đồng đội cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Họ biết mình sẽ nhận được gì khi tôi vào sân và việc đáp ứng kỳ vọng của tôi là tùy thuộc vào tôi", Sesko khẳng định.