HLV Michael Carrick thừa nhận Everton là thử thách khó khăn với Man Utd

"Đây là một thử thách mới đối với Man Utd. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất mong chờ trận đấu này", HLV Michael Carrick bày tỏ trước chuyến hành quân đến sân Hill Dickinson của Everton. Chiến lược gia người Anh đã trải qua 5 trận bất bại khi đảm nhận "ghế nóng" của Man Utd thay cho người tiền nhiệm Ruben Amorim.

Chuỗi trận bất bại giúp Man Utd chen chân vào vị trí top 4 Premier League nhưng đoàn quân của HLV Michael Carrick vẫn phải nỗ lực rất nhiều khi các đối thủ là Chelsea và Liverpool đang bám sát phía sau. Đặc biệt, trận hoà trước West Ham hôm 11/2 là lời cảnh báo cho mục tiêu cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới với "Quỷ đỏ".

Man Utd hoà West Ham nhờ bàn thắng muộn của Benjamin Sesko hôm 11/2 (Ảnh: Getty).

Không ngạc nhiên khi HLV Michael Carrick bày tỏ sự thận trọng trong cuộc đối đầu với Everton - đội bóng đang được dẫn dắt bởi chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm David Moyes.

"Các đội bóng được dẫn dắt bởi David Moyes rất khó chơi, bởi ông ấy là một HLV giỏi với kinh nghiệm dày dặn và hiểu rõ những gì cần thiết để thành công ở giải đấu này.

Man Utd đã có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu này, nhưng toàn đội phải nỗ lực rất nhiều. Làm khách trên sân của Everton, tôi biết đây là một sân vận động mới, Everton có lợi thế nhờ bầu không khí và sự cổ vũ của người hâm mộ", HLV Michael Carrick bày tỏ.

Nhà cầm quân sinh năm 1981 cũng thừa nhận Man Utd cần rút ra nhiều bài học sau trận hoà với West Ham để có thể giành kết quả tốt trước Everton.

"Tôi nghĩ chúng tôi cần phải giữ sự cân bằng, nhất là không nên quá phấn khích hay tự mãn khi thắng trận. Giành chiến thắng ở giải đấu này rất khó, không chỉ riêng với đội chúng tôi.

HLV Michael Carrick đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Everton để củng cố vị trí top 4 Premier League (Ảnh: Getty).

Tất nhiên, Man Utd muốn thắng trận đấu, nhưng chắc chắn chúng tôi không nghĩ rằng mọi thứ đều tồi tệ hay đó là một điều tiêu cực lớn khi bị cầm hoà. Chúng tôi khá thoải mái tâm lý trước trận đấu bởi mùa giải vẫn còn rất dài", HLV Michale Carrick nói thêm.

Đáng chú ý, thành công của HLV Michael Carrick khi đảm nhận vai trò HLV tạm quyền của Man Utd cũng làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu hợp đồng nửa mùa giải của ông có thể được gia hạn thành một vai trò lâu dài hơn hay không.

"Đối với tôi, đây là vai diễn tuyệt vời nhất. Tôi thực sự rất thích nó, tôi yêu công việc mình đang làm. Tôi cảm thấy may mắn. Tôi cảm thấy vinh dự khi được ở vị trí hiện tại, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tin mình có thể làm được và tôi đang ở đây để làm điều đó.

Tôi đã nói điều đó khi mới đến, tôi hiểu rõ vai trò, về việc trưởng thành từ CLB, yêu mến CLB và là một người hâm mộ, tất cả những điều đó là một chuyện. Nhưng thực ra, tôi ở đây để làm việc, xây dựng một đội ngũ tốt và đạt được thành công.

Tôi không quyết định được tương lai sẽ ở lại bao lâu nhưng tôi rất yêu thích công việc này và chừng nào còn ở đây, tôi sẽ cống hiến hết mình. Và tôi luôn lên kế hoạch cho tương lai lâu dài vì lợi ích của CLB. Đó là điều tôi tin tưởng nên làm", chiến lược gia người Anh chốt lại.