Man Utd làm điều chưa từng thấy dưới thời HLV Amorim

Trong trận đấu ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm qua, Man Utd đã xuất sắc giành chiến thắng 4-2 trước Brighton. Với chiến thắng này, Quỷ đỏ đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Niềm vui của Man Utd khi giành chiến thắng trước Brighton (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, chiến thắng trước Brighton là lần thứ ba liên tiếp Man Utd nở nụ cười ở giải Ngoại hạng Anh. Đây là lần đầu tiên dưới thời HLV Amorim, Quỷ đỏ làm được điều này. Tình hình ở Man Utd đã tươi sáng hơn rất nhiều so với giai đoạn cuối tháng 9, khi CLB gục ngã trước Brentford.

Vì thế, sức ép dồn lên vai của HLV Amorim đã giảm đi rất nhiều. Sau trận đấu với Brighton, HLV người Bồ Đào Nha tuyên bố chưa bao giờ bị áp lực hay nghi ngờ từ phía Sir Jim Ratcliffe ngay cả trong thời điểm tệ hại nhất.

HLV Amorim cho biết: “Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ hay hoang mang về công việc của mình, dù có những trận thua. Sir Jim Ratcliffe luôn tin tưởng và hiểu rõ chúng tôi đang làm gì. Áp lực lớn nhất là từ người hâm mộ bởi họ khó chấp nhận khi đội bóng không thắng.

Nhưng tôi cảm nhận được sự cấp bách ở giai đoạn này vì bóng đá có thể thay đổi chỉ trong một tuần. Hôm nay hãy tận hưởng chiến thắng, nhưng ngày mai phải tập trung cho trận kế tiếp”.

Sức ép dồn lên vai HLV Amorim đã giảm đi rất nhiều (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi liệu các cầu thủ Man Utd đã thực sự thấm nhuần triết lý của mình hay chưa, HLV Amorim cho rằng sự tiến bộ của CLB không chỉ đến từ chiến thuật, mà còn từ tinh thần và sự tự tin đang dâng cao trong phòng thay đồ.

HLV người Bồ Đào Nha nói thêm: “Điều quan trọng nhất hôm nay là cách chúng tôi thi đấu. Các cầu thủ hiểu rõ khi nào cần pressing (gây áp lực), khi nào phải giữ nhịp, và biết cách xử lý ở từng giai đoạn khác nhau của trận đấu. Chúng tôi đã phải chịu đôi chút áp lực ở cuối trận, nhưng đôi khi phải kịch tính như vậy mới là Man Utd”.

Khi được hỏi về bí quyết giúp đội bóng thay đổi diện mạo nhanh chóng như vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiết lộ: “Các cầu thủ tự tin hơn rất nhiều. Theo tôi, trận đấu hay nhất của Man Utd mùa này là trận gặp Arsenal, dù khi đó chúng tôi chưa có được kết quả như mong muốn.

Nhưng giờ đây, khi sự tự tin quay lại, khi tinh thần tích cực hơn, bạn sẽ thấy đôi khi chúng tôi có thêm một chút may mắn. Chính điều đó giúp đội bóng giành chiến thắng. Tôi cảm nhận rõ các cầu thủ đang chơi tự do hơn, thanh thoát hơn. Tuần trước, chúng tôi thắng nhờ một chút may mắn, nhưng cũng bởi vì toàn đội đang ở trong một tinh thần hoàn toàn khác”.