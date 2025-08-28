Man Utd bị đội bóng hạng 4 loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh

Man Utd lại trải qua một đêm ác mộng khi bị đội bóng hạng 4 (League Two) Grimsby Town loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh vào rạng sáng 28/8 sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính. Thất bại này được ví như vết nhơ mới trong lịch sử hiện đại của "Quỷ đỏ", vượt qua trận thua 0-4 trước MK Dons 11 năm trước. Khi ấy Man Utd dưới sự dẫn dắt của Louis van Gaal đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh bởi đội bóng hạng 3.

Trận thua trước Grimsby Town, đội bóng mà Man Utd chưa từng đối đầu trong 77 năm qua, đã đưa "Quỷ đỏ" vào danh sách những đội bóng lớn bị loại sớm bởi đối thủ yếu hơn rất nhiều bậc thứ hạng, sánh ngang với Bournemouth, York City và Southend.

Man Utd bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau vòng 2 (Ảnh: Getty).

Mặc dù HLV Amorim đã có những thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng đội hình trị giá 400 triệu bảng của Man Utd khởi đầu khá nhạt nhòa khi làm khách trên sân của Grimsby.

Mặc dù Man Utd kiểm soát bóng tốt hơn, tấn công nhiều hơn, nhưng không hiệu quả. Điều quan trọng rằng họ không thể ngăn chặn Grimsby liên tục tiếp cận khung thành của Andre Onana, khả năng phòng thủ yếu kém của Man Utd khiến họ sớm phải trả giá.

Phút 22, Charles Vernam băng xuống khá thoải mái nhận đường chuyền chuyển hướng tấn công từ cánh phải sang, anh dứt điểm ở khu vực đầu vòng cấm địa bên trái vào góc gần, Onana đổ người nhưng không thể cản phá. Cú dứt điểm của Vernam tốt nhưng quả thật Onana hoàn toàn có thể làm tốt hơn.

Choáng váng sau bàn thua, Man Utd càng trở nên chệch choạc và nhanh chóng phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 28, xuất phát từ quả phạt góc, Onana đã lao ra đấm bóng không chính xác để rồi các cầu thủ của đội chủ nhà dễ dàng đoạt bóng và Tyrell Warren ghi bàn. Bàn thua này của Man Utd, Onana cũng không thoát khỏi trách nhiệm.

Man Utd chơi ngang ngửa với đội bóng ở hạng 4 (Ảnh: Getty).

Bị dẫn 2-0 sau 45 phút đầu tiên, ngay đầu hiệp hai HLV Ruben Amorim đã quyết định tung ra 3 sự điều chỉnh nhân sự. Bryan Mbeumo là một trong ba cầu thủ vào sân và tiền đạo của Man Utd đã đền đáp sự tin tưởng ở phút 74 với pha đi bóng và dứt điểm nhanh từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi chìm vào góc cầu môn khiến thủ thành của Grimsby chôn chân đứng nhìn.

Nỗ lực vùng lên của Man Utd được đền đáp ở phút 89, Harry Maguire dù bị cầu thủ đối phương kéo áo nhưng vẫn đánh đầu thành công ở phía cột dọc xa sau quả phạt góc, gỡ hòa 2-2. Kết quả hòa này giúp Man Utd tiến vào loạt sút luân lưu với hy vọng có thể lội ngược dòng trước Grimsby.

Man Utd đã giành lợi thế khi Clarke Oduor của Grimsby sút hỏng ở loạt sút thứ 3, nhưng đáng tiếc sau đó Matheus Cunha đã sút hỏng ở loạt sút thứ 5 khiến hai đội tiếp tục phải thi đấu luân lưu. Đến loạt sút 13, Mbeumo đã sút hỏng khiến Man Utd thua 11-12.

Đội hình thi đấu

Grimsby: Pym, Sweeney, McJannet, Warren, Rodgers (Staunton, 79’), McEachran (Oduor, 73’), Green (Turi, 64’), Khouri, Vernam (Brown, 64’), Burns, Gardner (Kabia, 73’)

Man Utd: Onana; Fredricson (Fernandes, 46’), Maguire, Heaven (Mount, 64’); Dalot, Ugarte (De Ligt, 46’), Mainoo, Dorgu; Amad (Zirkzee, 82’), Cunha; Sesko