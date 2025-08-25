Fernandes đá hỏng 11m khiến Man Utd rơi điểm trước Fulham

Emile Smith Rowe đã trở thành người hùng của Fulham khi ghi bàn ngay trong lần chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân thay người, giúp đội chủ sân Craven Cottage giành được trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Man Utd tại vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025-26. Bàn thắng quý giá này đã giúp Fulham tránh được trận thua thứ 9 liên tiếp trên sân nhà.

Man Utd chia điểm với Fulham tại London (Ảnh: Getty).

Sau màn trình diễn ấn tượng dù thua Arsenal 0-1 tuần trước, "Quỷ Đỏ" dưới thời Ruben Amorim lại có một khởi đầu đầy hứa hẹn khi làm khách tại London. Ngay phút thứ hai, Matheus Cunha suýt chút nữa đã mở tỷ số với cú sút xa vọt xà ngang, sau đó một pha phối hợp ăn ý giữa Patrick Dorgu và Mason Mount tạo cơ hội cho cầu thủ người Brazil tung cú sút uy lực nhưng lại đi chệch cột dọc.

Man Utd tiếp tục là đội chơi nguy hiểm hơn trong hiệp một, nhưng thủ thành Bernd Leno của Fulham đã chơi xuất sắc, liên tiếp cản phá các cú dứt điểm của Bruno Fernandes và Cunha. Quyết tâm tạo sức ép, đoàn quân của Amorim có cơ hội vàng để phá vỡ thế bế tắc khi Calvin Bassey phạm lỗi với Mount trong vòng cấm. Trọng tài đã phải xem lại video pha va chạm để giúp đội khách có quả phạt đền. Tuy nhiên, Fernandes lại sút phạt đền thiếu chính xác, đưa bóng đi vọt xà ngang một cách đáng tiếc ở phút 36.

Bỏ lỡ đi cơ hội ghi bàn tốt nhất trong 45 phút đầu tiên, Man Utd đã phải bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa không bàn thắng. Những phút đầu hiệp hai diễn ra tương tự khi Man Utd liên tục dồn ép đối phương và đội khách cuối cùng đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước xứng đáng. Phút 58, từ quả phạt góc của Bryan Mbeumo, Leny Yoro đánh đầu trúng lưng Rodrigo Muniz, khiến bóng đi vào lưới trong sự bất lực của Leno.

Để đáp trả, HLV Marco Silva của Fulham đã tung Raul Jimenez và Smith-Rowe vào sân ở phút 71. Chỉ 93 giây sau khi có mặt trên sân, Smith-Rowe đã tạo nên đột phá, khi băng xuống đón đường tạt bóng của Alex Iwobi và dứt điểm tinh tế đưa bóng vượt qua thủ môn Altay Bayindir bay vào lưới để san bằng tỷ số.

Smith-Rowe ghi bàn thắng cho Fulham (Ảnh: Getty).

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định. Harry Maguire có cú đánh đầu cận thành cho "Quỷ Đỏ" nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đó cũng là cơ hội tốt nhất mà cả hai đội tạo ra để có thể giành trọn ba điểm. Cuối cùng, Amorim và Man Utd buộc phải chấp nhận kết quả hòa, khiến vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đang chịu nhiều chỉ trích khi chỉ có 7 chiến thắng sau 29 trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng thành Manchester.