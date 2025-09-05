Man Utd nhận tổn thất lớn trước màn so tài với Man City

"Hậu vệ Nuno Tavares đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia vào ngày 4/9 để thay thế Diogo Dalot", trang chủ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) thông báo về việc Diogo Dalot buộc phải rời đội tuyển quốc gia do chấn thương.

Diogo Dalot bất ngờ rời đội tuyển Bồ Đào Nha do gặp chấn thương (Ảnh: Getty).

"Cầu thủ đang chơi cho Man Utd đã phàn nàn về tình trạng đau cơ và đã được ban huấn luyện đồng ý cho cậu ấy rút lui.

"Nuno Tavares, 25 tuổi, cầu thủ của Lazio Roma, sẽ gia nhập đội tuyển quốc gia tại Yerevan, di chuyển từ Italy đến Armenia vào thứ năm tuần này.

Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu vòng loại World Cup 2026 vào ngày 6/9, gặp Armenia và sau đó gặp Hungary vào ngày 10/9, tại Budapest (Hungary)", FPF nói thêm.

Theo Talksport, Diogo Dalot dự kiến ​​sẽ trở lại Manchester để kiểm tra thêm về chấn thương của mình. Hậu vệ 26 tuổi này đã đá chính 31 trong số 38 trận đấu của "Quỷ đỏ" tại giải đấu mùa giải trước.

Nhưng việc anh rút khỏi đội tuyển quốc gia lại đến vào thời điểm không thể tệ hơn đối với huấn luyện viên Ruben Amorim, người đang lo lắng về thể lực của một số cầu thủ.

Trước trận derby thành Manchester vào cuối tuần tới, Man Utd đang lo ngại về Matheus Cunha và Mason Mount sau khi cả hai cầu thủ này đều gặp chấn thương trong trận đấu với Burnley.

Cunha được cho là gặp chấn thương gân kheo trong khi Mason Mount dường như bị chấn thương cơ.

Mason Mount gặp chấn thương và nhiều khả năng vắng mặt trong trận đấu với Man City (Ảnh: AFP).

"Thật khó khăn khi mất Cunha và Mason Mount, bởi vì Mason Mount đã chơi 30 phút mặc dù bị chấn thương. Tôi lo lắng về điều đó, vì họ rất quan trọng với chúng tôi. Chúng ta hãy chờ xem", HLV Amorim bày tỏ về khả năng vắng mặt bộ đôi ngôi sao của mình trong đội hình.

Sau loạt trận FIFA Days tháng 9, Man Utd sẽ đối mặt lịch thi đấu vô cùng khó khăn khi làm khách trên sân của Man City và sau đó trở về Old Trafford để tiếp đón Chelsea. Đoàn quân của HLV Amorim hiện mới chỉ có được 4 điểm sau 3 vòng đấu, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League.