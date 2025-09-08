Andre Onana đồng ý rời Man Utd khi được tăng lương gấp đôi

Thủ thành Andre Onana đã đạt thỏa thuận gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn một mùa giải. Đáng chú ý, câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chi trả toàn bộ lương của Onana tại Man Utd, đồng thời cung cấp thêm tiền thưởng, giúp anh hưởng mức lương gần gấp đôi so với hiện tại.

Onana dự kiến sẽ bay tới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế với đội tuyển Cameroon. Đội bóng của anh sẽ có trận đấu vòng loại World Cup quan trọng tại Cape Verde vào tối 9/9 (giờ địa phương).

Onana đã đồng ý đầu quân cho CLB Trabzonspor (Ảnh: Getty).

Trabzonspor dù không phải là thế lực truyền thống trên bảng đồ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ như Galatasaray, Fenerbahce hay Besiktas, nhưng họ đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Super Lig với ba trận thắng và một trận hòa sau bốn vòng đấu.

Theo thông tin từ The Athletic, Man Utd và Trabzonspor đã đàm phán về thương vụ cho mượn này từ cuối tuần trước. Hợp đồng cho mượn sẽ không kèm phí chuyển nhượng hay điều khoản mua đứt. Thị trường chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa vào ngày 12/9, và Trabzonspor mong muốn Onana có mặt trong trận đấu tiếp theo với Fenerbahce vào ngày 14/9.

Trước đó, Onana đã thi đấu trọn vẹn trong chiến thắng 3-0 của Cameroon trước Eswatini vào ngày 4/9.

Lý do Man Utd "bật đèn xanh" cho Onana ra đi

Ban đầu, Man Utd không có ý định chiêu mộ thêm thủ môn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi khi Onana trở lại tập luyện trước mùa giải. Anh gặp vấn đề về gân kheo ngay ngày đầu tiên, và sau đó là chấn thương hoàn toàn vào ngày thứ hai. Điều này khiến ban huấn luyện đặt câu hỏi về thể trạng của Onana sau mùa hè, khi anh gặp vấn đề ngay lập tức.

Đối với HLV Ruben Amorim, sự cố này đã để lại ấn tượng sâu sắc, dẫn đến việc Altay Bayindir được chọn bắt chính trong ba trận đấu đầu tiên của Premier League. Onana thậm chí còn bị loại hoàn toàn khỏi đội hình trong trận đấu với Arsenal, dù anh cảm thấy mình đủ sức khỏe để ra sân, với Tom Heaton được điền tên trên băng ghế dự bị. Onana đã rất ngạc nhiên khi bị loại khỏi đội hình trong trận đấu với Fulham.

Onana đã không còn nhận được sự tín nhiệm của huấn luyện viên Amorim (Ảnh: Getty).

Nhìn lại, mọi chuyện đã bắt đầu từ cuối mùa giải trước, khi Bayindir bắt chính trận đấu cuối cùng của Premier League gặp Aston Villa, với Heaton là cầu thủ dự bị và Onana bị loại sau màn trình diễn đáng thất vọng ở trận chung kết Europa League.

Onana trở lại Carrington với mong muốn có một hợp đồng mới và tăng lương, anh đã giữ quan điểm đó kể từ khi nhận mức cắt giảm 25% tiêu chuẩn do đội bóng không được tham dự Champions League, lập trường đó không được Amorim ủng hộ. Tuy nhiên, Man Utd đã không hề có động thái bán thủ thành người Cameroon. Monaco là câu lạc bộ duy nhất bày tỏ sự quan tâm thực sự, nhưng họ được thông báo rằng giá của anh tối thiểu là 30 triệu bảng. Monaco từ chối đưa ra mức giá cao hơn.

Sau trận đấu với Fulham, người đại diện của Onana một lần nữa đã kiểm tra xem Man Utd có muốn họ tìm kiếm các lựa chọn ra đi hay không nhưng họ được thông báo là không và cầu thủ này vẫn nằm trong kế hoạch của Amorim.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, sau màn trình diễn không mấy ấn tượng của Bayindir trước Arsenal, Man Utd đã quyết định chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp. Mặc dù Lammens được kỳ vọng sẽ cạnh tranh cho vị trí số 1, Onana được cho là đã tự tin giành lại vị trí chính thức.

Tuy nhiên, những cuộc đàm phán tiếp theo giữa Man Utd và người đại diện của Onana sau khi Lammens gia nhập đã cho thấy rõ ràng rằng anh sẵn sàng tìm kiếm những lựa chọn đảm bảo thời gian thi đấu hơn. Anh cũng được cho biết Man Utd sẽ rất vui lòng giữ anh lại, nhưng khi Trabzonspor đưa ra lời đề nghị, Onana đã cân nhắc nghiêm túc.